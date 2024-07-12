Bodrum'da Dördüncü Gençlik ve Tarım Kampı'nın Birinci Dönemi Tamamlandı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampının birinci dönemi sona erdi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Park’ta dördüncüsü düzenlenen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampının birinci dönemi üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Birinci dönemin ilk gününde Bodrum’un doğal güzelliklerine şahitlik eden öğrenciler, sabah tarihi Leleg yolunda yürüyüş gerçekleştirdi. İyi Tarım Uygulamaları ve Konvansiyonel Tarım Teorik Eğitimi, Bağcılık ve Şarapçılık Uygulama Eğitimi ile Organik Tarım Uygulamaları Teorik Eğitimi alan öğrenciler, Topraksız Tarım Serasını da ziyaret etti.

Programın kalan günlerinde İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nde Tohumculuk ve Bitkisel Üretim Yöntemleri Eğitimi, Arıcılık Eğitimi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi alan katılımcılara Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler de yapıldı. Katılımcılar eğitimlerin yanı sıra kamp ateşi, açık hava sineması ve Bodrum gezisi gibi sosyal aktivitelerle de keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları katılımcılara yönelik "Doğaçlama Tiyatro Atölyesi" düzenledi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan, düzenlenen kamplar sayesinde tarım ile eğitim birleşirken aynı zamanda öğrencileri eğlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin her yerinden 18-40 yaş arası başvuru yapanlardan her hafta 30 kişilik öğrenci gruplarını misafir ediyoruz. Gün içinde eğitimler sonrası Bodrum’un Gökova’ya açılan kapısı olan Yalıçiftlik’te öğrencilerimizi denize götürüyoruz ve öğrencilerimizi hem eğitip hem de eğlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde Bodrum’u tüm Türkiye’ye tanıtıyoruz” dedi.

Bodrum’un Tarım Yüzü

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce organize ettiğimiz 2024 yılı 4. Gençlik ve Tarım Kampı başladı. 5 dönem halinde gerçekleştireceğimiz kampımızda gençlerimizi doğru tarım teknikleri ve toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinden çok sayıda öğrenciyi misafir ettiğimiz bu kamp programıyla kentimizin tarım yüzünü tüm Türkiye’ye anlatma fırsatı buluyoruz. Bodrum’un sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığı konusunda farkındalık yaratmak, kentimizin agro turizm bakımından da elini güçlendirecek” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve meclis üyelerinden katılım belgelerini teslim alan öğrenciler düzenlenen eğitim ve aktivitelerden memnun kaldıklarını ve kamp sayesinde Bodrum’u tanıma fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

5 dönem olarak planlanan 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampının ikinci dönemi 21-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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