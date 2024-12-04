Bodrum'da Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Bodrum Kaymakamlığı tarafından program düzenlenirken Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonunda Engelliler Günü Yemeği organize edildi. Bu özel günde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle hizmete alınan Bodrum Kısa Mola Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bitez Mehmet Efe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, daire amirleri, Bodrum’un çeşitli okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı. Program atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması gibi etkinliklerle devam etti.

Bodrum Kısa Mola Merkezi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle özel gereksinimli bireylerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ailelere destek olmak amacıyla hazırlanan Bodrum Kısa Mola Merkezinin açılışı törenle gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin mesajı okundu. Başkan Tamer Mandalinci mesajında şunları belirtti:

“Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimize değer katacak projelerde yer alıyor; halkımızın her kesimine ulaşarak daha güzel, özgür, eşit ve yaşanabilir bir şehir yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu merkezi kentimize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a gönülden teşekkür ediyor, Kısa Mola Merkezinin Bodrum’umuz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Özel gereksinimli bireyler için yapılan özverili çalışmalardan dolayı Bodrum’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezi ile ilgili şunları söyledi:

“Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız yaşaması gerekmekte. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız, özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız. Bu toplumsal adaleti tesis etmek zorundayız. Bugün açacağımız tesis de buna hizmet edecek.”

Bodrum Kısa Mola Merkezinden Muğla ilinde ikamet eden ve beş yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek.

Özel Bireyler ve Aileleri Belediye Organizasyonunda Buluştu

Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonunda yapılan Dünya Engelliler Günü yemeğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, “Bodrum Belediyesi olarak engelli bireylerimize yönelik sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyor; özel gereksinimli bireylerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, toplumsal yaşama daha aktif katılabilmeleri ve haklarını daha güçlü bir şekilde duyurabilmeleri için yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, “Bizler özel gereksinimli bireyleri anlayacak, karşılaştıkları sorunları gündeme getirecek, toplumsal duyarlılığımızı artırarak geleceğe daha iyi bakacağız.” dedi.

Sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajlarının verildiği etkinlik, müzik eşliğinde danslar ve pasta kesimi ile devam etti.