Bodrum'da edebiyat ve sinema konuşuldu

Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen IV. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Ramada Resort by Wyndham Bodrum’da gerçekleştirildi.

Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen IV. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Ramada Resort by Wyndham Bodrum’da gerçekleştirildi.

Bu yıl, 82 yaşında hayatını kaybeden sinema sanatçısı Filiz Akın anısına 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, edebiyat ve sinema tutkunlarını Bodrum’da bir araya getirdi.

Edebiyat ve Sinema Temalı Açılış

“Edebiyat ve Sinema” temasıyla düzenlenen etkinlik, 20 Haziran Cuma günü Inspera Bodrum Livaneli Sahnesi’nde gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuşmasında tüm katılımcıları “Bodrum’un mavi merhabası” ile selamlarken; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dört yıl önce başlayan bu serüvenle hem Türkiye’den hem de dünyadan sanatçı ve bilim insanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Usta sanatçı Müjdat Gezen’in samimi ve eğlenceli sohbetinin ardından müzisyen, senarist, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, sanatın işlevi üzerine yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından, sanatçı Pınar Seli’nin konseri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın sahne performansı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliğin İkinci Günü Yoğun İlgi Gördü

21 Haziran Cumartesi günü Ramada Resort by Wyndham Bodrum’da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz Edebiyat Günleri’nin ikinci gününe; Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Livaneli Vakfı Kurucusu Zülfü Livaneli, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve birlik temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sanat dünyasının önemli isimleri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan programın ilk yarısında Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak, dördüncü Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğini birkaç ay önce hayatını kaybeden, Türk sinemasına adını yıldızlarla yazdıran Filiz Akın’ın anısına armağan ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, gerçekleştirdiği konuşmasında Akdeniz Edebiyat Günleri’nin hem bizim hem de uluslararası açıdan önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi.

Başkan Mandalinci, “Sanatın iyileştirici, birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açılış konuşmasında, “Etkinliğimiz bu yıl Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Filiz Akın’ın anısına düzenleniyor. Onun sanata kattığı değerleri, duruşunu ve zarafetini her zaman saygı ile anacağız. Bu yıl aramızda yine çok önemli bir isim var. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray. Bugün onu burada eşsiz bir sanatçı değil, aynı zamanda bir Bodrum hikayesinin başrolü olarak da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde çok kıymetli katkıları olan Livaneli Vakfı’na gönülden teşekkür ediyorum. Zülfü Livaneli sadece bir sanatçı değil; bir vicdan, bir hafıza ve bir aydınlık yoludur bizim için. Sanatın iyileştirici, birleştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancımızla dördüncü Akdeniz Edebiyat Günleri’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi ve bu anlamlı etkinlik için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a da ayrıca teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras gerçekleştirdiği konuşmasında, “Akdeniz bizim ortak kültürümüz. Akdeniz barışın, demokrasinin, insan haklarının, tarihin, medeniyetlerin buluştuğu bir yer. O yüzden Zülfü Livaneli ile birlikte bu etkinliğin adını Akdeniz Edebiyat Günleri olarak belirledik. Müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Medeniyetlerin bıraktığı izler bizleri derinden etkiliyor. Bütün Akdeniz ülkeleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak kültürümüzü, denizimizi, çevremizi, doğamızı korumak için çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı ve önceki yıllarda gerçekleştirilen Akdeniz Edebiyat Günleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından, sanatçı Filiz Akın anısına hazırlanan kısa film izleyicilerle buluştu.

Sanat Dolu Bir Program

Etkinlik kapsamında paylaşımlarda bulunan oyuncu Barış Atay, edebiyat ve sinema ilişkisinin hem çok yakın hem de iki tarafı keskin bir bıçak gibi olduğunu, edebiyatın insanlara sonsuz bir hayal gücü sağladığını ifade etti ve sinemaya uyarlanan edebi eserler hakkında konuştu.

Edebiyat, sinema ve müzik ilişkisine değinen Yunan besteci Evanthia Reboutsika, müzik ve edebiyatın buluştuğu noktada sinemanın bir hikâyeyi anlatmak için ses olduğunu, müziğin sadece eşlik eden bir unsur değil, aynı zamanda bir anlatım aracı ve sinemanın bilinci olduğunu vurguladı. Yönetmen ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise iki sanat dalı arasındaki ilişkiye ve edebiyatın derinliği ile sinemanın derinliği arasındaki farka değindi.

Yönetmen Nefeli Oikonomou Pantzou, sinemanın edebiyata dönüştüğü şiirsel anlatılardan bahsederken oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, söz ve görüntünün buluşmasındaki farkı anlattı. Prof. Dr. Onur Bilge Kula ise edebiyat ile sinema ilişkisi hakkında paylaşımlarda bulundu.

Programın ikinci yarısında, yönetmenliğini Türkan Şoray’ın yaptığı Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan 1981 yılı yapımı “Yılanı Öldürseler” filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile Zülfü Livaneli arasında sinema üzerine gerçekleşen samimi sohbette Türk sinema tarihine kısa bir yolculuk yapıldı. Oyuncu Kaan Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay ve senarist Şükrü Necati Şahin’in katılımıyla soru-cevap şeklinde gerçekleşen sohbette, edebiyat ve sinema üzerine derinlemesine konuşuldu.

Yoğun katılım ve ilgiyle geçen IV. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, gün sonunda çekilen geleneksel aile fotoğrafı ile sona erdi.

Akdeniz Edebiyat Günlerine Özel Sergi

Türk sinemasının birbirinden değerli film afişleri, yağlı boya tablolara dönüştü. Sayısız çizim afişine imza atan ressam İbrahim Enez tarafından yağlı boya ile yapılan ve Nejdet Arkın’ın koleksiyonunda yer alan toplam 40 Yeşilçam film afişi, ilk kez Akdeniz Edebiyat Günleri’nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte ayrıca, nostaljik film makinaları ve ses cihazları da sergilendi.