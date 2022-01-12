Bodrum’da ekipler, su taşkınlarına karşı teyakkuzda

Bodrum’da hafta sonundan bu yana hava koşullarından dolayı meydana gelen su taşkınlarına karşı Bodrum Belediyesi, teyakkuza geçti.

Bodrum’da hafta sonundan itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına karşı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere tüm belediye personeli seferber oldu. Bölgede yaşanan olumsuzluklara müdahale eden belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinde vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

130 Ev ve İş Yeri Zarar Gördü

Merkezde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine 160 kilogram yağışın düştüğü Bodrum’da, su taşkınları nedeniyle 130 ev ve iş yeri zarar gördü. İlçede etkili olan sağanak yağmur, özellikle İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu.

Vatandaşın Yaraları Sarılıyor

Sağanak yağışların başlamasıyla birlikte Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile Halka İlişkiler Birimi ekipleri başta olmak üzere Bodrum Belediyesi, tüm imkanlarıyla yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerinde vatandaşların yaralarınısarmaya devam ediyor.

Başkan Aras Vatandaşın Ayağına Giderek, Sorunları Yerinde Tespit Etti

Yoğun yağışın ilk anından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulması için belediye ekiplerine talimatlar verdi.

Zabıta Ekipleri Havuza Düşen Köpeği Kurtardı

Bodrum genelinde sahada oluşabilecek olumsuzluklara karşı 7/24 teyakkuzda olan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birimler arası koordinasyonu sağlarken, vatandaşlardan gelen, acil çözüm bekleyen taleplere de cevap vermeyi sürdürüyor. Gece gündüz devriye gezen ekipler, tespit ettikleri olumsuzlukları anında ilgili müdürlüklere iletiyor. Gölköy Mahallesi’nde vatandaşların havuza köpek düştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçten Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuza düşen sokak köpeğini kurtardı.

Fen İşleri; Yolları, Evleri ve İş Yerlerini Temizledi

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile yollardaki toprak kaymalarından kaynaklanan taş ve çamur kalıntılarınıtemizleyerek yolları yeniden kullanılır hale getirdi. Su taşkınında ev ve işyerlerindeki yağmur suları; belediye iş makineleri, vidanjörler ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı. Sazköy ve Pınarlıbelenmahallelerinde tıkanan köprü açılarak yol temizlendi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte mahsur kalan inek ve buzağılar da belediye fen işleri ekiplerince kurtarıldı.

Temizlik İşleri Binaları ve Mazgalları Temizledi

Mağduriyetin yaşandığı binalarda su tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bina temizliği gerçekleştirilerek dezenfektasyon çalışmaları yapıldı. Çöp ve ağaç dallarıyla tıkanan mazgalların ise temizliği gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Devrilen Ağaçları Kaldırdı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm saha personeli ekipleri, olumsuz hava koşullarıyla devrilen ağaçlar ve tehlike oluşturan ağaçlara müdahale etmeyi sürdürüyor. Güvercinlik Mahallesi’nde araç üzerine devrilen bir ağaç kaldırıldı. Yol trafiğe yeniden açıldı. Cevat Şakir Mahallesi Nergiz Sokak’ta ise yola devrilen ağaç kaldırıldı. Ağaçta tehlike oluşturan dallar budandı.

Vatandaşa Sıcak Çorba ve Yemek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların talep ettiği yatak, battaniye, kumanya, çocuk bezi, temel gıda maddesi başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılıyor.Belediye Gıda AŞ ekipleri ise taşkınların yaşandığı noktalarda, sıcak çorba ve yemek ikram etmeye devam ediyor.

Acil İhtiyaçlar ve Hasar Tespiti Yapılıyor

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Halkla İlişkiler birimi ekipleri de yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerine tek tek ziyaretlerde bulunarak hasar tespit çalışması yapıyor. Ayrıca vatandaşlarınacil ihtiyaçlarını tespit ediyor.