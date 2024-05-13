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Bodrum'da Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinlikleri

Bodrum'da Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinlikleri
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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Bodrum’da çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Bodrum eski otogardan bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile İskele Meydanında etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

İskele Meydanında düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bodrum Yarımadasında bulunan eğitim kurumları ile kurs merkezlerinin hazırladığı gösteriler, danslar, şiir dinletileri ile devam eden etkinliklerde öğrencilerin “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını işaret diliyle söylemesi ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisinde, Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin seramik ve resim sergisi açıldı.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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