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Bodrum’da Erasmus Öğrencileri ile Kıyı Temizliği

Bodrum’da Erasmus Öğrencileri ile Kıyı Temizliği
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Bodrum Belediyesi, Erasmus öğrencileriyle Bitez sahilinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 13 Eylül Cuma günü, Bitez’de kapsamlı temizlik çalışması düzenlendi. Etkinlikte çeşitli ülkelerden Bodrum'a gelen Erasmus öğrencileri tarafından kıyı temizliği gerçekleştirilirken Bodrum Belediyesine bağlı gönüllü dalış ekipleri de deniz dibini temizledi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye birim müdürleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri ekibi, Bodrum ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Erasmus programından öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Temizlik çalışmasında denizden 120 kilogram atık çıkarılırken kıyıdan da 55 kilogram atık toplandı. Atıklar, Bitez Üç Fidan Parkı önünde sergilenerek toplanan atıkların bir kısmı farkındalık oluşturmak için Bitez Üç Fidan Parkına yerleştirilen Atık Malzeme Depolama Heykeline atıldı. Kalan atıklar ise geri dönüşümü yapılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Farkındalık oluşturmak adına güzel bir çalışma yapıldığını belirten ve verdikleri destekten dolayı Erasmus öğrencilerine teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, “Geldikleri ve bize destek verdikleri için hepsine teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi keşke bu görüntüler olmasa. Ama maalesef oluyor. Biz de temizlemeye, atmamaları için uyarmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz yapılan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus Projemiz kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İspanya, İtalya, Fransa ve Trabzon’dan gelen iki kurumumuzla çevre, kıyı temizliği yaptık. Asıl konumuz sürdürülebilir çevre. Bu çalışmalarda bize destek veren Bodrum Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve verimli bir çalışma oldu.”

Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya çalışma ile ilgili “Amacımız farkındalık yaratmak. Her yaştan, her milletten, Bodrum’a gelen herkesin farkındalığını artırmak.” dedi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.

ERASMUS+ projesi 6.LTT hareketliliği, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 2022-1-TR01-KA220-SCH-000086635 numaralı ve ST.art: Integrating Arts into Subjects for a better Sustainable Quality of Education başlığında yürütülüyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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