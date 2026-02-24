  1. Anasayfa
Bodrum'da fırtınada devrilen Ilgın ağaçları yeniden toprakla buluşuyor

Güncelleme:

Belediye ekipleri, Bodrum’da fırtınada devrilen ılgın ağaçlarını tekniğine uygun şekilde budayarak bulundukları alana yeniden dikiyor.

Kent genelinde 13-17 Şubat tarihleri arasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı’nda 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde 25 Ilgın ağacı ile 2 Akasya ağacı devrildi.

Fırtınanın ardından Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı’nın 2. derece doğal sit alanı olması, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinin kesin korunacak hassas alanda kalması sebebiyle Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan izin çerçevesinde çalışmalara başladı. Bu kapsamda Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde bulunan 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde 6 ılgın ağacının gerekli budamaları yapılarak koruyucu macun uygulamasının ardından eski yerlerine dikimi sağlandı.

Ekipler Kabakum Plajı’ndaki çalışmalarını tamamlarken, Küdür mevkiindeki iki noktada çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerden 176 Yere Müdahale

Geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına ve sonrasında Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 176 lokasyonda toplam 320 ağaç devrilmesi, dal kırılma ve kopma olayına müdahale etti.

Belediye ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürecek. 

 

