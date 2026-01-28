  1. Anasayfa
  4. Bodrum'da Gökkuşağı Sanat Atölyesi Çocuklardan Yoğun İlgi Gördü

Bodrum'da Gökkuşağı Sanat Atölyesi Çocuklardan Yoğun İlgi Gördü

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gökkuşağı Sanat Atölyesi, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Peksimet Eğitim Kültür Derneği de etkinliğe destek verdi.

Bodrum’un Peksimet Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe, 5-7 yaş arası çocuklar katıldı. Atölyede minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Büşra Yabacı tarafından yürütülen atölyede çocuklar, renkli krapon kâğıtlarından gökkuşağı, pamuktan ise bulutlar yaparak yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Peksimet Eğitim Kültür Derneği üyeleri ve veliler, çocukların hem eğlenip hem de yaratıcılıklarını geliştirdikleri bu anlamlı organizasyon için Bodrum Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Peksimet Mahallesi’nde çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini belirten Peksimet Eğitim Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sümer, dernek olarak Bodrum Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu tür çalışmalardan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek şunları söyledi:

“Bodrum Belediyesi’nin her konuda bize destek olması sayesinde on seneye yakın sürdürülebilir bir çalışma ortaya koyduk. Her yaştan çocuklarımız bu kütüphaneden yararlanıyor. Aynı zamanda oyun ve sanat atölyelerimiz var. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çok ihtiyacımız olan bir atölyeydi. Katılım çok güzeldi. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliği yerel yönetimlerin gösterdiği hassasiyetle doğru orantılı. Çok mutluyuz.”

Peksimet Eğitim Kültür Derneği üyesi Cansu Arslan ise “Peksimet Eğitim Kültür Derneği olarak belediyeyle ortak çalışmamız olduğu için çok mutlu olduk. Çalışmaların devamı olsun isteriz. Çünkü çocuklar bu tip etkinliklerde hayal dünyalarını geliştiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi, atölye çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek. 

 

