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Bodrum'da Grandfondo heyecanı

Bodrum'da Grandfondo heyecanı

Bodrum’da ikincisi gerçekleştirilen Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı’na, 18 farklı ülkeden 500’ün üzerinde bisiklet tutkunu katıldı.

Muğla Valiliği öncülüğünde ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda sporcular uzun parkur (108 km) ve kısa parkur (68 km) olmak üzere iki etapta pedal bastı.

Bodrum Kalesi önünden start alarak iki etapta gerçekleşen ve sporcuların Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotasını takip etmesiyle devam eden yarışlar, Bodrum Antik Tiyatro önünde son buldu.

Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen ödül törenine katılan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Muğla Karya İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İlker Cömert ve TGA Turizm Direktörü Ceyda Şensoy, yarış sonunda yapılan ödül töreninde farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ettiler.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Seferoğlu, Bodrum ve Bodrum Belediyesi için çok güzel bir etkinlik olduğunu, profesyonel yarışmacıların dışında halkın da katılımının yarışmayı daha renkli hale getirdiğini belirtti. Tüm sporcuları tebrik ederek konuşmasını bitiren Seferoğlu, Bodrum Belediyesi olarak bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yarışta dereceye girenler şu şekilde:

Uzun Parkur Genel Klasman Erkekler

  1. Gökhan Uzuntaş
  2. Oğuzhan Taşkan
  3. Kürşat Akın

Uzun Parkur Genel Klasman Kadınlar

  1. Sevcan Alper
  2. Gamze Ceyhan
  3. Galina Balandina

Uzun Yaş Kategoriler

  1. Gökhan Uzuntaş
  2. Oğuzhan Taşkan
  3. Kürşat Akın

 

Kısa Parkur Genel Klasman Erkekler

  1. Muhammed Erkan
  2. Şevket Özer
  3. Barış Akkoyun

Kısa Parkur Genel Klasman Kadınlar

  1. Sera Sayar
  2. Züleyha Dikbaş
  3. Semanur Kiriş

Kısa Yaş Kategoriler

  1. Muhammed Erkan
  2. Şevket Özer
  3. Barış Akkoyun

Paralimpik Kategori

  1. Barış Asa
  2. Fırat Uğur
  3. İrfan Çağlar Bayraktar
Etiketler Bodrum Belediyesi
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