  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da ''Hadi Öldürsene Canikom'' oyunu yeniden sahnede

Bodrum'da ''Hadi Öldürsene Canikom'' oyunu yeniden sahnede

Bodrum'da ''Hadi Öldürsene Canikom'' oyunu yeniden sahnede
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun geçen sezon büyük ilgi gören ''Hadi Öldürsene Canikom'' oyunu, yeniden sahnelendi.

''Hadi Öldürsene Canikom” oyunu, 21 Şubat Cuma günü Nurol Kültür Merkezinde seyircisiyle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, kahkahalar ve alkışlar eşliğinde sahnelendi.

Oğulcan Çelik’in yönetiminde Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş ve Sertaç Aydın’ın başarılı performanslarıyla sergilenen oyun, yoğun talep üzerine gelecek hafta da seyircisiyle buluşacak. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak isteyen tiyatroseverler, biletlerini biletinial.com adresinden temin edebilecek.

Toplumsal baskılara, sosyal yaralara ve tabulara ince bir mizah anlayışıyla dokunan Hadi Öldürsene Canikom’un kadın tiyatro oyuncuları, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında “En İyi Komedi Kadın Performans” ödülüne layık görülmüştü.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız isteme kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var Kız isteme kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? AK Parti MKYK listesi ortaya çıktı: Mesut Özil sürprizi! AK Parti MKYK listesi ortaya çıktı: Mesut Özil sürprizi! ''Güneşe ateş edenlerin memleketi'' buz kesti ''Güneşe ateş edenlerin memleketi'' buz kesti Bahçeli'den AK Parti kongresine çok özel hediye Bahçeli'den AK Parti kongresine çok özel hediye Bu da kar topu kazası: Öfkeli sürücü aracından inince olanlar oldu Bu da kar topu kazası: Öfkeli sürücü aracından inince olanlar oldu Elon Musk'ın vatandaşlıktan çıkarılması için binlerce imza toplandı Elon Musk'ın vatandaşlıktan çıkarılması için binlerce imza toplandı Meteoroloji'den yeni kar fırtınası uyarısı Meteoroloji'den yeni kar fırtınası uyarısı Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 6 ölü, 78 yaralı Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 6 ölü, 78 yaralı Konya'da aile faciası: Kocasını bıçaklayarak öldürdü Konya'da aile faciası: Kocasını bıçaklayarak öldürdü
Türkiye dün gece dondu: Eksi 30 dereceyle rekor kırıldı Türkiye dün gece dondu: Eksi 30 dereceyle rekor kırıldı Tümer Metin'den tarihi derbi için çok konuşulacak iddia Tümer Metin'den tarihi derbi için çok konuşulacak iddia 10 gündür durmuyor: Bir ilçe kara gömüldü, araçlar kayboldu 10 gündür durmuyor: Bir ilçe kara gömüldü, araçlar kayboldu İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa Gelecek Partisi'nde üst düzey istifa Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert sözler: ''Kaos baronlarına diyoruz ki...'' Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert sözler: ''Kaos baronlarına diyoruz ki...'' Kısmi af geliyor: Cezaevleri boşalacak! Kısmi af geliyor: Cezaevleri boşalacak! İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye 3 transfer İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye 3 transfer İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Wanda Nara, Icardi'den boşanmak için neler istedi neler! Wanda Nara, Icardi'den boşanmak için neler istedi neler!