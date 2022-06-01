Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Proje yarışması sonuçlandı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a, çağdaş kentleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve kente özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlattıkları yarışmanın Türkiye'de bir ilke imza attığını ve eğitime ciddi bir destek sağladığını söyledi

"Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması"nın kazananları açıklandı ve 18 proje ödüle layık görüldü.

Bodrum Belediyesi tarafından kente, çağdaş şehirleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve Bodrum'a özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlatılan yarışmanın sonuçları belli oldu.

Geçen yıl mart ayında duyurusu yapılan ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden başvuruların yapılabildiği kentsel tasarım ve mimarlık yarışması üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Bodrum'da kente özgü meydan ve caddelerin tasarlanması ve bu alanda akademik çalışma yapılması amacıyla hayata geçirilen proje, onlarca üniversiteden başvuru aldı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ve STK'larından ünlü mimar, şehir plancısı, tasarımcı ve akademisyenlerin yer aldığı seçici kurulun titiz çalışmaları sonucu 18 proje ödüle layık görüldü.

İkinci ve üçüncülerin seçilmediği yarışmada birinci olan 18 projeye 20'şer bin lira nakit para ödülü verildi.

Yarışmanın danışma kurulunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ankara Vali Yardımcısı ve eski Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum'un bazı muhtarları ile alanında ünlü mimar, şehir plancısı, tasarımcı ve akademisyenler yer aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: "Bir ilke imza attık"

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a, çağdaş kentleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve kente özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlattıkları yarışma programının Türkiye'de bir ilke imza attığını ve eğitime ciddi bir destek sağladığını söyledi.

Yarışmayı "Bodrum'un kalbine dokunuyoruz" sloganıyla başlattıklarını anımsatan Aras, "Kentimizi sadeleştirerek Bodrum estetiğine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'un kendi mimari dokusunu tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış hocalarımızın gönüllü desteğiyle örgütlenmesini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız sonuçlandı" dedi.

Aras, Bodrum'un geleceği için her kesimin beklentileri, söyleyecek sözleri ve daha iyisi için önerileri bulunduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Eğitimin en aza indirgenip, ihmal edildiği zamanımızda, öğrencilere yapılacak en değerli yatırımın, onları özgür bireysel ifadeye ve mesleki üretime çekerek, güvenle sorumluluk almalarını sağlamak ve ödüllendirmek olması gerektiğine inandık. Bu inançla gençlerimize, özellikle çevremizi tasarlamayı ve gelecek yarım yüzyıl içinde bu sorumluluğu alacak bugünün gençlerini öteki birçok yöreyi ve yerleşimi de kapsayacak çevre sevgisini ve tasarım sorumluluğunu Bodrum'da yeşertmeyi amaçladık."

Aras, amaçlarının; “yeni nesil mimar, plancı, peyzaj ve kentsel tasarımcısı olacak gençleri Bodrum'a yöneltmek ve karşılığında da onlara eğitim desteği sağlamak” olduğunu söyledi.

Seçici kurulda çok değerli isimlerin yer aldığını vurgulayan Aras, "Uygulama kurulumuzda yer alan değerli isimler bana, 'Türkiye mimarlık yarışmaları tarihinde böylesine üstün nitelikli bir Seçici Kurul olmadı, olamadı' dedi. Bu beni çok gururlandırdı. Katkı koyan herkesin emeğine ve yüreğine sağlık." diye konuştu.

Yarışmada Ödüle Layık Görülen 18 Proje

"Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması"nda 18 proje birincilik ödülüne layık görüldü.

Birinci ve ikincilerin seçilmediği yarışmada ödül alan isimler ve gruplar ile katıldıkları üniversiteler şu şekilde:

"Süleyman Uluışık-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Nazife Çoşkun-Pamukkale Üniversitesi; Tuğba Aksi-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Barış Parlatangiller-Ege Üniversitesi; Kerim Pekdemir, Yunus Atılgan ve Fatih Ersoy-Sakarya Üniversitesi; Öykü Yılmaz ve Esra Doğmuş-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi; İlker Yaman, Deniz Begüm Yavuz ve Fatih Tarhan-İTÜ; Fatih Endez, Metehan Mirza Baytöre, Şengül Şimşek, Mihriban Kıraç ve Şafak Özaydın-YTÜ; Selen Öztürk, Ece Katipoğlu, Elif Yalçın, Kevser Yaren Özmen, Nurseli Karatepe ve Başak Akdaş-Gebze Teknik Üniversitesi; Gökçe Başak Şahin ve Şeyma Nur Özkoç-TOBB; İrem Metin, Tan Nuhoğlu, Sümeyra Koca ve Hatice Bülbül-MEF Üniversitesi; Merve Özcan, Hilal Buğçe Akdoğan, Rami Alkan, Başak İlke Güven ve Muhammet Hasan Zelbeci-Kadir Has Üniversitesi"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Mine Öztürk, Hilal Yivci, Şükrücan Top ve Sıla Saygılı'nın; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Feyza Aksamaz, Burak Kavraroğlu ve Ara Yerlikaya'nın; İTÜ'den Nazlı Giriftinoğlu, Sare Memik, Emek Şayan ve Bengü Miray Yazıcı'nın; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden Safa Topçu ile Furkan Arslan'ın; İTÜ'den Göksu Eda Yılmaz ile İsrafil Taşlı'nın projeleri de ödüle layık görüldü.

Yarışmaya farklı üniversitelerden öğrencilerin grup olarak da başvurduğu görüldü. YTÜ'den Ozan Yalçın ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Adil Yirmibeş'in ortak başvurdukları proje de ödüle layık bulundu.