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Bodrum’da ''İki Yaka'' rüzgârı esecek

Bodrum’da ''İki Yaka'' rüzgârı esecek
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Kumbahçe Meydanında 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri gerçekleşecek.

11 Ekim Cuma gününden başlayarak 3 gün sürecek olan 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri için geri sayım başladı. Birbirinden güzel konserlerin ve etkinliklerin gerçekleşeceği festivale Kos Adası protokolü ve Kos halkı da katılacak.

Bodrum’da kültürel tanıtımlara katkı sunmak, Kos halkıyla bağları güçlendirmek için düzenlenen etkinliklerin ilk günü saat 18.30’da Belediye Meydanından Kumbahçe Meydanına kortej yürüyüşüyle başlayacak. Akşam 20.00'de ise 2. Bodrum-Kos Dostluk Konserinde Didem Kasal Esentürk, Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ Türk ve Yunan ezgilerini seslendirerek dostluk mesajları verecek.

Halk oyunu gösterileri, yemek atölyeleri, defileler, söyleşilerle dolu geçecek festivalde 12 Ekim Cumartesi 12.30’da 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivalinin açılış töreni yapılırken 20.30’da Şevval Sam’ın muhteşem performansı ile Gala Konseri düzenlenecek.

13 Ekim Pazar günü ise müzik, yemek ve eğlencenin bir arada olacağı üçüncü gün etkinliklerinde 16.00’da yerel sanatçılardan Ender Kasal sahne alırken 17.00’de Didem Kasal Esentürk müzik şöleni yaşatacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verileceği etkinliğe tüm vatandaşların katılımlarını beklediklerini belirtirken şunlara değindi:

“Kültür ve sanatla yoğrulmuş kentimizde hem kültürel tanıtımlara katkı sunmak hem de karşı kıyımızda bulunan dostlarımızla bağlarımızı güçlendirmek üzere etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl kentimizde, Muğla Büyükşehir Belediyesiyle iş birliğinde 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2. Bodrum- Kos Dostluk Konserini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Kos’ta 2. Kos- Bodrum Dostluk Konseri yapıldı. Kos Belediye Başkanı Sayın Theodosis Nikitaras ve ekibinin nazik karşılamaları ve misafirperverlikleriyle çok güzel bir gün geçirdik. Kos Belediye yetkililerine ve Kos halkına ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim. Kumbahçe Meydanında 11 Ekim’de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk mesajlarını vereceğimiz ve ardından harika konser ve gösterilerle 12 ve 13 Ekim’de devam edeceğimiz festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.bodrum.bel.tr/ etkinlik.php?id=1848 linkinden ulaşılabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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