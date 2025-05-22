Bodrum'da inşaat yasağına uymayan firmalara ceza yağdı

Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde 15 Mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasaklarına uymayan firmalara cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasağının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Bu tarihten itibaren yapılan denetimlerde, şantiyelerde faaliyetlerine devam eden 203 inşaat firması ile inşaatlara beton getiren mikserler ve hafriyat çalışması yapan 51 araca cezai işlem uygulandı.

Emre aykırılık ve gürültülü çalışmaktan dolayı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince uygulanan cezai işlemlerde, bir haftada toplam 254 işlemeye 3 milyon 304 bin 155 Lira ceza kesildi.

Başkan Mandalinci’den Çağrı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen basın toplantısında inşaat yasaklarıyla ilgili denetim ve uygulamaların sıklaştırıldığını belirterek, "Bodrum'da faaliyet gösteren iş firmaları lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikseri ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Çalıştırdığınız takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Zabıta ve diğer birimlerdeki ekiplerimizle beraber inşaatlarda denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden de inşaat yasağı ile ilgili çağrılarımızı yapıyoruz." dedi.

İnşaat denetimlerini 7/24 sürdüren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendiriyor.