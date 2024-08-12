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Bodrum'da izinsiz asılan afişler toplanıyor

Bodrum'da izinsiz asılan afişler toplanıyor
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Bodrum’da görüntü kirliliği oluşturan izinsiz afişler, zabıta ekiplerince toplanıyor.

Bodrum’da yaz sezonu boyunca ilçe genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklere ait afişler, bazı firma çalışanları tarafından gelişigüzel asılarak görüntü kirliliğine neden oluyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ilçe genelinde izinsiz asılan ve görüntü kirliliğine neden olan afişleri topluyor. Afişleri, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin devriyelerde izinsiz afiş asan şahıs ve firmaları tespit etme çalışması da yaparak Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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