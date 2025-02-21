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Bodrum'da kaçak hafriyat dökümüne 70 bin lira ceza

Bodrum'da kaçak hafriyat dökümüne 70 bin lira ceza
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Bodrum’da zabıta ekipleri, ormanlık alana kaçak hafriyat döken şahsa 70 bin lira cezai işlem uyguladı.

Farilya Mahallesinde devriye görevinde bulunan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karacababa Mevkiinde kaçak hafriyat dökümü ile ilgili ihbarı değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler, çevredeki vatandaşlardan aldıkları bilgiler ile kaçak hafriyat döken kişiyi tespit etti. İlgili kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine istinaden “İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına ve depolamasına özgü yerler dışına atılmasından” 70 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kaçak hafriyat dökümlerine karşı devriye ve denetimlerini sıklaştırırken duyarlı vatandaşlardan da bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi. Vatandaşlar, 444 00 48’den ilgili müdürlüğe bağlanabilir.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevrenin, doğanın korunması ve Bodrum’un doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemleri almanın önemine değinirken şunları söyledi:

“Bodrum’un doğal ve tarihi yapısının koruması bizler için çok önemli. Zabıta ekiplerimiz, kaçak hafriyat dökümleri ile ilgili gerekli önlemleri almak için sürekli devriye görevindeler. Fakat gözden kaçırılan durumlar olabiliyor. Bu nedenle de vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka ilgili birimlerimizle iletişime geçmesini istiyoruz. Doğamızı ve çevremizi korumak hepimizin asli görevidir.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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