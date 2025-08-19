  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Kadın ve Aile Hizmetleri Ekipleri Sahada

Bodrum'da Kadın ve Aile Hizmetleri Ekipleri Sahada

Bodrum'da Kadın ve Aile Hizmetleri Ekipleri Sahada
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı bireylere destek olmak, toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla sahaya indi.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında vatandaşları ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki danışmanlık ile sağlıklı beslenme desteği konusunda bilgilendirdi.

Kentin Çeşitli Noktalarında Stant Çalışmaları

Saha çalışmalarının ilk durağı Bodrum Kapalı Pazar Yeri oldu. Ardından Müskebi, Bitez ve Mumcular pazarları ile Bodrum Belediye A.Ş. Mahfel Kafe, Turgutreis Amiral Kafe ve Torba Kafe önünde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, sadece müdürlük hizmetlerini tanıtmakla kalmadı; başvuru süreçleri hakkında da bilgi vererek kadınların destek mekanizmalarına eşit ve kolay erişimini sağladı.

Müskebi’deki stant çalışmasına, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Turgutreis Amiral Kafede kurulan stantta ise Türkçe ve Bodrum’u ziyaret eden yabancı konuklar ile ilçede yaşayan yabancı uyruklu kent sakinleri için hazırlanan İngilizce broşürler dağıtıldı.

Saha çalışmaları, belirlenen plan doğrultusunda semt pazarları, belediye kafeleri, meydanlar ve limanlarda devam edecek.

Tamer Mandalinci: “Bizler İçin En Değerli Güç, Kadınların ve Ailelerin Dayanışmasıdır”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı bireyler için yapılan her çalışmayı, geleceğe güvenle bakan bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Başkan Mandalinci, “Bizler için en değerli güç, kadınların ve ailelerin dayanışmasıdır. Yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan da bu birlikteliktir. Bodrum’da mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Kadınların kendilerini özgürce ifade edebildiği, destek alabildiği ve geleceğini güvenle kurabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetler hakkında bilgi almak iletmek isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadın Danışma Merkezi ve Yeni Projeler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Kadın Danışma Merkezi’nde ücretsiz hukuki danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmetleri de sunuyor.

Maddi yönden güçlenmek isteyen, iş arayan kadınlar ve gençler için Bodrum CV iş birliğiyle iş bulma desteği sağlanıyor. Ayrıca, müdürlük bünyesinde faaliyetlerine başlayan Bodrum Belediyesi Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi, kadınların kendilerini geliştirmelerine ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Eylül ayında Bodrum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilecek projede, kadınlara yönelik çeşitli kurslar ve eğitim programları planlanıyor.

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama ''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı
Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt! ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt!