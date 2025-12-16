Bodrum'da Kültür ve Doğa Yürüyüşleri Küdür’de Devam Etti

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Yürüyüşlerinin son etabı Küdür Yarımadası’nda gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Küdür Yarımadası’nın tarihsel geçmişi ve doğal zenginlikleriyle buluştu. Yürüyüş boyunca belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından bölgenin tarihsel geçmişi ve arkeolojik kalıntıları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe yaklaşık 300 kişi katılırken, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Ali Diken ve Hüseyin Sağkal ile Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar ve rehberler de yürüyüşte yer aldı.

Küdür Yarımadası’nın tarihsel geçmişi, jeolojik yapısı, florası ve faunasının öneminin aktarıldığı etkinlik; Küdür Alacain kaya mezarlarından başlayarak, bölgenin kırsal kimliğini ve antik çağ dış ticaretini yansıtan tarım terasları, işlikler ve çiftlik evlerinin anlatımıyla devam etti. Yürüyüş, Piyamlık Limanı’na kadar sürdü. İsmini piyam bitkisinden alan bölgede, piyam bitkileri de katılımcılara tanıtıldı. Etkinlikte yer alan Küdür Platformu Sözcüsü Umay Karabaş da katılımcılara bölgenin biyolojik faunası hakkında bilgilendirme yaptı.

Yürüyüşte, Küdür Yarımadası’nın arkeolojik, doğal sit ve mera alanı olarak korunmuş olmasının; jeolojisi, arkeolojisi, florası ve faunasıyla günümüze ulaşmasındaki önemi vurgulandı. Etkinlik, Alacain Halk Plajı’nda düzenlenen piknikle sona erdi. Belediyenin çay ve kahve ikramı eşliğinde keyifli vakit geçiren katılımcılar, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdi.