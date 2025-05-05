Bodrum'da Kültür ve Doğa Yürüyüşüyle Birlikte Hıdırellez Kutlandı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve doğa gezisinde katılımcılar, volkanik kraterde Hıdırellez geleneklerini yaşatarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından devam eden kültür ve doğa gezilerinde bu hafta Turgutreis Termera Antik Kenti ve çevresine yürüyüş düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Kanat Özsert’in de katıldığı yürüyüşe kültür ve doğasever vatandaşlar ilgi gösterdi. Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı yürüyüşte bu hafta Hıdırellez etkinliği antik kent gezisiyle birleştirildi.

Günbatımı konseptinde organize edilen yürüyüşte Arkeolog Serap Topaloğlu, katılımcılara Leleg kentlerinden birisi olan Termera Antik Kent kalıntıları ve tarihi, kentin akropolü, kent surları ve giriş kapısı, çiftlik evleri ve ölü gömme gelenekleri hakkında bilgiler verdi. Yürüyüş rotasında bulunan kalıntıların gösterildiği gezide Arkeolog Topaloğlu; bölgenin kırsal kimliğini yansıtan antik tarım terasları, çiftlik evleri, Bodrum’un Osmanlı dönemindeki kırsal kimliğini yansıtan endüstriyel yapıların başında gelen yel değirmenleri hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

Yürüyüşün Volkanik Kratere devam ettiği gezide, bölgenin yanardağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kraterin bulunduğu yerdeki uygarlıkların kalıntılarından kaya mezarları ve çiftlik evleri incelendi.

Katılımcılar, doğa harikası olan kraterin bulunduğu alanda ağaca dilek kurdelelerini asarak Hıdırellez geleneklerini yürüyüşe taşıdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ile Turgutreis ve Bahçelievler muhtarlığı iş birliğinde Gün Batımı Halk Plajında düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde katılımcılar, kültürün ve eğlencenin tadına vardı.

Kültür, doğa ve Bodrum’un bilinmeyen hazineleriyle tanışan katılımcılar, etkinliklerin devamını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kültür gezileri hakkında değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

“Yaşadığımız yerin tarihini ve buradan geçen kadim medeniyetlerin izlerini; o izlerin günümüzdeki yansımalarını görmek, yerinde yaşamak ve bir arkeolog sayesinde gerçeği doğru bilgiyi yerinde görerek, hissederek öğrenmek çok kıymetli. Bu yıl ilk defa yapmış olduğumuz ve katılımın son derece yüksek olduğu, bundan da son derece gurur duyduğum Kültür ve Doğa Gezileri düzenliyoruz. Bodrum’un eşsiz doğasını ve kadim kültürel mirasını halkımızla birlikte yeniden keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Termera gibi önemli antik kentleri; tarih, kültür ve doğayı bir araya getirerek halkımıza hatırlatıyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz kültür gezisine bu sefer, Hıdırellez etkinliklerini de ekleyerek tarih ve doğa kokan gezimizi daha da anlamlı kıldık. Bodrum’umuzun bütün tarihi noktalarını, destinasyonlarını vatandaşlarımızın katılımı ile yerinde deneyimlemeyi sürdüreceğiz. Hem katılanlara hem emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Haber3.com Haber Merkezi