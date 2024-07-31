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Bodrum'da lavanta hasadı başladı

Bodrum'da lavanta hasadı başladı
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl temmuz ayında yapılan lavanta hasadı bu yıl Gençlik Tarım Kampı misafir öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gıda, ilaç sektörü, kozmetik gibi pek çok alanda kullanımı yaygınlaşan lavanta bitkisi, Bodrum Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan Etrim Garaova Tarım Park arazisinde Tarım Ar-Ge ürünü olarak yetiştiriliyor. Hasat zamanı gelen lavantalar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından makineler ile biçiliyor. Misafir öğrenciler ise görerek, dokunarak, hissederek öğrenme yolu ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla Arazi Uygulamaları Dersi içerisinde sabahın erken saatlerinde, biçimleri yapılan lavanta hasatlarının toplama ve taşıma işlerini yaptı. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bünyesinde bulunan Distilasyon Ünitesinde, sıkımları yapılan lavantalardan aynı günün akşamında, uçucu yağları çıkartılarak lavanta yağı ve lavanta hidrosolü elde ediliyor.

Üretimi yapılan ürünler içerisinde şişelenmiş lavanta yağı, hidrosolü ve katma değerli ürün arayışı kapsamında Tarım Ar-Ge ekipleri tarafından lavanta kolonyası ve lavanta sabunu gibi yan ürünler de elde ediliyor. Bu ürünler, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda misafirlere ve vatandaşlara dağıtılıyor.

ÇYDD Öğrencilerine Mis Kokulu Hasat İmkânı

Bodrum Belediyesi tarafından misafir edilen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lise öğrencileri de Bodrum’un en önemli tarımsal bölgelerinden olan Karaova’da, 30 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde yapılan hasada katıldı.

Bir haftalık kamp için ülkenin farklı şehirlerinden Tarım Kampına gelen öğrenciler, Arazi Uygulamaları dersi kapsamında lavanta kokularıyla dolu atmosferde yaptıkları hasat dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediyeden Bitki Sıkım Hizmeti

Çeşitli uçucu yağların üretimi için Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tıbbi Aromatik Bitki Sıkım Hizmeti de veriliyor.

Herhangi bir kâr amacı güdülmeden tarımsal hizmetler kapsamına alınan lavanta hasadının belediye tarafından sürekliliğin sağlanması için çalışmalar yürütülürken “Üreticilerimizi Destekliyoruz Projesi” kapsamında, Bodrum ilçe genelindeki vatandaşların getirdikleri lavanta, defne, kekik, adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin de Distilasyon Ünitesinde sıkımları yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Park, agro-turizmi geliştirmede ve eğitim faaliyetlerinde amacına uygun uygulamalarıyla beğeni topluyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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