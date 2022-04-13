Bodrum'da mahalle iftarları başlıyor
Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen ancak 2 yıldır pandemi sebebiyle ara verilen mahalle iftarları yeniden başlıyor. Mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftarların ilki Çırkan Mahallesi Pazar Yeri’nde yapılacak.
Ramazan Ayı boyunca ilçe genelinde 10 farklı mahallede kurulacak olan iftar sofralarında binlerce mahalle sakini ağırlanacak.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Birlik beraberliğe ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ramazan ayında kıymetli halkımızla buluşacak ve aynı sofrayı paylaşacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyor, tüm mahalle sakinlerimizi iftar sofralarımıza bekliyorum” dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan iftar programı şöyle:
13 Nisan 2022 Çarşamba – Çırkan –Pazar Yeri
16 Nisan 2022 Cumartesi – İslamhaneleri – Muhtarlık Binası Önü
18 Nisan 2022 Pazartesi – Peksimet/Dereköy – Dereköy Düğün Alanı
20 Nisan 2022 Çarşamba – Akçaalan – Akçaalan Düğün Salonu
22 Nisan 2022 Cuma – Yakaköy – Pazar Yeri
23 Nisan 2022 Cumartesi – Yalıkavak – Atatürk Meydanı
25 Nisan 2022 Pazartesi – Mumcular – Pazar Yeri
26 Nisan 2022 Salı – Cevat Şakir – Pazar Yeri
27 Nisan 2022 Çarşamba – Bodrum Merkez – Pazar Yeri
29 Nisan 2022 Cuma – Turgutreis- Atatürk Meydanı
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