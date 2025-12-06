Bodrum’da Metrekareye 45 Kilogram Yağış Düştü; Başkan Mandalinci Çalışmaları Yerinde İnceledi

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısının ardından teyakkuza geçen Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki şiddetli yağış ve fırtınanın etkilerine karşı gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şu ana kadar metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Tüm ekiplerimizle 7/24 görev başındayız, sorunlu bölgelere anında müdahale ediyoruz." dedi.

Yapılan uyarıların ardından planlamalarını yapan Bodrum Belediyesi; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Afet İşleri Müdürlükleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ’ye bağlı ekiplerle birlikte gece saat 04.00’ten itibaren ilçe genelinde teyakkuz haline geçti. Dere yatakları, menfezler ve ana arterlerde olası taşkınlara karşı önlemler artırıldı.

Başkan Mandalinci: “Mevcut menfezler yoğun yağışı karşılamada yetersiz.”

Sabah saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı (D-330 Karayolu) üzerinde yaşanan su birikintileri ve aksaklıkları yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, bölgedeki altyapı sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mandalinci, "Bölgedeki menfez çaplarının 600’lük olması nedeniyle dar olduğunu ve yoğun yağışı karşılamada yetersiz kaldığını daha önce Karayolları Genel Müdürlüğümüzle paylaşmıştık. Karayolları bölge müdürlerimiz ve mühendislerimizle bir araya gelerek bu hattaki menfezlerin genişletilmesi ve suların daha kontrollü şekilde derelere ulaştırılması için çalışmaları ivedilikle başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Metrekareye 45 Kilogram Yağış Düştü

Yağışın bilançosu hakkında da bilgi veren Başkan Mandalinci, "Dün geceden beri metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü. Fırtına ile birleşen yoğun yağış nedeniyle kot altında kalan 7 ev ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 11 noktada hafif çaplı su baskınları yaşandı. Ekiplerimiz motopomplarla su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Sezonun ilk yoğun yağmuruyla birlikte dağlardan gelen moloz ve bitki atıklarının menfezlerde tıkanmaya yol açtığını, ancak belediye ekiplerinin anında müdahale ettiğini vurgulayan Mandalinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrum Belediyesi olarak 7/24 mesai anlayışıyla çalışıyoruz. Hem yönetim kadromuz hem de saha ekiplerimizle vatandaşımızın yanındayız. Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde, olası afetlere ve taşkınlara geçit vermemek için sahadaki mücadelemizi sürdürüyoruz."

Basın açıklamasının ardından Başkan Tamer Mandalinci, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Mandalinci, olumsuzluklar tamamen giderilene kadar ekiplerin sahada olacağını belirtti.