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Bodrum'da Metruk Bina 25 Bin Kitaplı Kütüphaneye Dönüştü

Bodrum'da Metruk Bina 25 Bin Kitaplı Kütüphaneye Dönüştü
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Belediye-Muhtarlık iş birliğinin güzel bir örneği olan Yalıkavak Halk Kütüphanesi, 25 bin kitaplık kapasitesiyle vatandaşların kullanımına açıldı. Kütüphane, özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

2021 yılında Bodrum Belediyesi tarafından tahsis edilen metruk bina, Yalıkavak Muhtarlığı, vatandaşlar ve belediye ekiplerinin destekleriyle kütüphaneye dönüştürüldü.

Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar yaptığı konuşmada özellikle öğrencilerin hiç boş bırakmadığı kütüphanenin okullar kapalı olduğunda da çeşitli kurslara ev sahipliği yaptığını ifade ederken şunları söyledi:

“Gelen bağışlarla biz kendi kütüphanemizi doldurduk, 25 bin kitaba ulaştık. Fazla gelen kitapları da çevre illerden yeni açılan kütüphanelere destekte bulunuyoruz. Aydın Çine’deki yeni açılan bir kütüphanemize, Turgutreis’teki yeni açılan bir kütüphanemize, Çanakkale’de, Ordu Aybastı’da yeni açılan bir kütüphaneye destekte bulunduk. Yalıkavak’a güzel bir kütüphane kazandırdık. İyi ki açmışız burayı diyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz.” 

Yalıkavak Muhtarlığı Halk Kütüphanesi çalışanı Akile Yapıcı ise günde 150 civarı öğrencinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini belirttiği konuşmasında kütüphane binasının tahsisi için Bodrum Belediyesi ve Başkan Aras’a teşekkür etti.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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