Bodrum'da Mevlânâ'nın vuslatının 749. yıl dönümümünde Şeb-İ Arûs töreni

Bodrum Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Medeniyetler Arası Sema Topluluğu tarafından Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Hakk’a yürüyüşünün 749’uncu yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arûs programı gerçekleştirildi.

Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatının 749'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde Şeb-i Arûs töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlâna’nın her ölüm yıl dönümünde başta Konya olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde “düğün gecesi” anlamına gelen Şeb-i Arûs törenleri düzenlenirken Bodrum’da da Mevlâna, Hakk’a vuslatının (sevgiliye kavuşma) 749. yıl dönümünde etkinliklerle anıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlik kapsamında Medeniyetler Arası Sema Topluluğu tarafından Tasavvuf müziği eşliğinde semâ gösterisi gerçekleştirildi. Semazenlerin Gülbank duasının ardından Semâ törenine geçilirken Şeb-i Arûs’a katılan çok sayıda davetli semazenleri hayranlıkla izledi.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Mevlânâ’nın sevgi ve hoşgörü ile yolumuzu aydınlatan bir kişilik olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında şunlara değindi:

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, bu toprakları manevi anlamda zenginleştiren, sevgi ve hoşgörü kültürünün tohumlarını ekerek zor günlerde önümüzü aydınlatan bir insanlık feneri olmuştur. İnsanın düşünce ve duygu donanımını değiştirecek güçlü eserler bırakan Mevlâna’nın, 66 yıllık hayatındaki öğretileri, bugün de insanlığa rehber olmakta ve yol göstermektedir. Farklı dil, din ve ırktan insanların bir arada yaşadığı Bodrum’da, hoşgörünün ve birleştirici bir yönetim anlayışının gayreti içinde olduk. Toplumun her kesimini kucaklayan; barışın, sevginin dilinden vazgeçmeyen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini vuslatının 749. yılında rahmetle anıyorum.” dedi.