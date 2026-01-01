  1. Anasayfa
Bodrum'da Meydanın Işıltısı Fotoğraf Karelerinde Ölümsüzleşti

Bodrum'da Meydanın Işıltısı Fotoğraf Karelerinde Ölümsüzleşti
Yeni yıl için özenle süslenen Bodrum Belediye Meydanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer aldı.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl farklı ve yeni süsleme ile ışıklandırmaların yapıldığı meydan, ziyaretçi akınına uğradı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin çizimleriyle, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince üretilen süslemeler, yılbaşı gecesi öncesinde Bodrum’un farklı mahallelerindeki meydanlara yerleştirildi.

Vatandaşlar Yeni Yılı Işıl Işıl Karşıladı

Bu yılki süsleme ve ışıklandırmalar, Bodrum Belediye Meydanı’nı ziyaret eden vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özellikle Bodrum Kalesi silüetiyle tasarlanan “2026” yazısı, vatandaşların en çok fotoğraf çektirdiği noktalar arasında öne çıktı.

Bodrum Belediye Meydanı’nda, Bodrum Belediyesi ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi de sorumluluk alanında kalan bölümde bu sene daha farklı ve yoğun bir süsleme ile ışıklandırma kullandı.

Işıklandırmaların yanında 2026 Yılbaşı Pazarı ile birlikte Bodrum Belediye Meydanı’ndan Barış (İskele) Meydanı’na kadar uzanan alan, 2025’ten 2026’ya geçilen anlarda yoğun kalabalığa sahne oldu.

Yeni yıla özel olarak giydirilen çöp kamyonu da vatandaşların ilgisini çekti. Üzerinde “Seni mutsuz eden ne varsa hayatında… Yeni yılda at çöpe… Mutlu ol!” yazısıyla dikkat çeken çöp kamyonu ve Noel Baba kıyafeti giymiş personellerle birlikte meydanın her köşesinde fotoğraf çektiren binlerce vatandaş, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yeni yılı Bodrum merkezinde karşıladı.

