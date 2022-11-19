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Bodrum'da moloz konteynerleri devreye girdi

Bodrum'da moloz konteynerleri devreye girdi
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Bodrum Belediyesi tarafından daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla takviye edilen araçlardan moloz atık konteynerleri kullanılmaya başlandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna katılan moloz atık konteynerleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kullanılmaya başlandı. Tadilat ve basit inşaat işlerinden çıkan hafriyatların oluşturduğu kötü görüntü ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, moloz atık konteynerleri belirlenen ücret tarifesi dahilinde vatandaşların talep ettiği noktalara götürülüyor.

 Konteynerlerin kiralama yöntemiyle verildiğini belirten Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan şunları söyledi;

“Bu hizmeti vatandaşın tadilat veya budama gibi işlerinde kullanmak üzere çevreye zarar vermeden atık depolaması yapmasını sağlamak için başlattık. Vatandaşların çalışma süresince doldurduğu konteynerleri iş bitiminde bize bildirerek biz alıyoruz ve döküm sahasına götürüyoruz. Bizde zaman zaman bu işlemi yine aynı mantıkla çevreye zarar vermeden belediye çalışmalarımızda da kullanacağız. Tadilat ve benzer durumda çıkan atıkları sokağa bırakmak yerine, sahada uygun bir alana yerleştirilen bu konteynerlere toplanacak, bizde alacağız. Bu atık çeşidi moloz, bahçe atığı ve ahşap olabilir. Bu hizmet ile çevre kirliliği, trafik, görüntü kirliliği gibi durumları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Moloz atık konteynerlerini kullanmaya başlayan vatandaşlarda, özellikle tadilat ve basit inşaat işleri sırasında kullanılacak konteynerlerin işlerini kolaylaştıracağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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