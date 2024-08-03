Bodrum'da Muhittin Orhon Parkı açıldı

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren iş insanı Muhittin Orhon’un adının verildiği park Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile açıldı.

Trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Muhittin Orhon’un adı Dirmil Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan park ve yaşam alanına verildi. Muhittin Orhon Parkı’nın açılışı 2 Ağustos Cuma günü Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği törenle gerçekleşti.

Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dirmil Mahalle Muhtarı Mehmet Kara, Muhittin Orhon’un ailesi, bağışçı Eraslan ailesi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri, basın mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarını yapan Dirmil Mahalle Muhtarı Mehmet Kara, göreve başladıkları günden itibaren desteklerini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye ve Dirmil Mahallesine kazandırılan park ve yaşam alanında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci önderliğinde Bodrum’un doğasını koruyarak, kültürel mirasa sahip çıkarak ve vatandaşların ihtiyacını ön planda tutarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirttiği konulmasında şunları söyledi:

“Belediye başkanımız imeceyi çok önemsiyor. Bodrum’dan kazananı Bodrum’da yatırım yapmaya ikna edecek bir inancı aşıladı. Bundan dolayı başkanıma ve yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Muhittin Orhon’un adını ölümsüzleştiren parkın hayata geçmesinde emeği bulunan herkese şükranlarını sunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu park sayesinde Dirmil Mahallesinin çok önemli bir nefes alma, dinleme ve ailece keyifli zaman geçirme alanına kavuştuğunu belirttiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Ben Bodrum Belediye Başkanı olarak, Bodrum’un bütününde şu anda olan 305 parkımız gibi işlevsel, gençlerin, kadınların, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesine fırsat tanıyacak nitelikli parkları daha da artıracağımıza söz veriyorum. Parkımız ismi ile yaşasın. Bizler de Bodrum Belediyesi olarak bu parkın bütün bakımını, alt ve üst yapılarını her zaman koruyacağız.”

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ve Cumhur Uzun’un gerçekleştirdiği konuşmalarda belediye başkanları, hayırseverler ve bağışçıların yaptıkları çalışmalar sayesinde çocuklar, gençler, mahalle sakinleri için bir nefes alanı yaratıldığını ve bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, hayatı doğru kavramamız gereken bir anı yaşadıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Değerlerimizi kuşaktan kuşağa anlatmak çok önemli. Dolayısıyla bu parkı çok kıymetli buluyorum. Dilerim ki Muhittin Orhon’un torunu gibi güzel bakışlarla bütün çocuklar burada oynarlar.”

Program açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.