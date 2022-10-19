Bodrum'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören sonrası Bodrum Belediyesi tarafından Trafo Kafe’de kahvaltı etkinliği gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Belediye Meydanı’nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, siyasi parti ilçe başkanları, Bodrum Yarımadasının mahalle muhtarları ile birim amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz'ün çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştiren Gündüz, muhtarlık müessesesinin çok eski ve değerli bir kurum olduğunu hatırlatarak yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Devletimizin en eski kurumlarından olan muhtarlıklarımız, 193 yıldır devletine ve milletine hizmet etmektedir. Gönüllülük esasına dayalı olan bu kuruma seçilmiş muhtarlarımız seçilmenin vermiş olduğu özgüven ile halka hizmet etmekten bir adım öne geçmek için çaba göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne geçen 193 yıllık süre içerisinde bazı dönemlerde azalan yetkilerimizin yerini yeni hizmet ve sorumluluklar almıştır. Muhtarlar günümüz kutlu olsun” dedi.

Başkan Aras, “Muhtarlarımız vasıtasıyla halkımıza derman olmaya çalışıyoruz”

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Trafo Kafe’de düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yıllardır muhtarların bıkmadan usanmadan, canla başla halkının, milletinin yanında vatana hizmet için görev yaptıklarını söyleyen Başkan Aras, “Muhtarlık müessesesi geçmişe dayanan çok köklü bir müessese. 193 yıldır, muhtarlarımız bıkmadan usanmadan, canla başla, halkının, milletinin yanında vatana hizmet için görev yapıyorlar, çalışıyorlar. Tabii ki muhtarlarımız, yerel yönetimle ve merkezi yönetimle çalışmalar yaparak halkımızın taleplerini, ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Bizler de halkımızın taleplerine muhtarlarımız vasıtasıyla derman olmaya, onların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Göreve seçildiğim ilk günden itibaren muhtarlarımla çok iyi iletişimdeyiz. Seçilmemizin hemen ardından Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müzü kurduk. Bu müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımdan hep memnuniyet duyuyorum. Muhtarlarımız da arkadaşlarımızdan memnun. Muhtarlarımız, mahallesinin sorunu için, problemi için, yoksulun, garibanın sıkıntısı için uğraşıyorlar. Bunların hepsinin farkındayız. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek için büyük bir özveriyle ve kalpten, yürekten görev yapıyoruz, çalışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Umarım bundan sonraki muhtarlar günlerinde de hep birlikte oluruz.” diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise muhtarlık kurumunun önemine değinen konuşmasında şunlara yer verdi:

“Ben muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu bilen insanlardan birisiyim. Çocukluğum köyde geçti. Mahallelerin, köylerin en önemli aklı selimi, kanaat önderi, lideri olan muhtarlarımız bizlerin burada en önemli yardımcıları, en önemli mesai arkadaşlarımız. Muhtarlar gününüzü canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum.”