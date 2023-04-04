Bodrum'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı kapsamında, Bodrum’daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıların sonuncusu Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Bodrum Muhtarlar Derneği’nin seçimli genel kurulunun ardından gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, genel kurulda yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Ahmet Cemil Gündüz, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini ve muhtarlar katıldı. 2010 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz’e yeni görev döneminde başarılar dileyen Başkan Aras toplantıda, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Aras’ın konuşmasının ardından talep ve önerileri olan muhtarların mahallelerindeki konuları Başkan Aras’a iletmelerinin ardından toplantı sona erdi.