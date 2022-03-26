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Bodrum'da Neyzen Tevfik Anma konseri

Bodrum'da Neyzen Tevfik Anma konseri

Bodrum Belediyesi tarafından Neyzen Tevfik’i anma programları kapsamında Neyzen Tevfik Anma Konseri gerçekleşti

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Neyzen Tevfik Anma Konseri Heredot Kültür Merkezi’nde müzikseverlere buluştu.
Sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yaptığı Neyzen Tevfik Anma Konseri Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Neyzen Tevfik müzik topluluğu tarafından gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konserde ‘’Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu’’ olarak; Neyzen Şükrü Fırat, Rebabî Mehmet Refik Kaya, Udi Bülent Okan, Kanuni Savaş Özkök ve Tabla Sanatçısı Gürkan Özkan sahne aldı.
Ayrıca Neyzen Tevfik’in Nihavend saz semaisinin yanı sıra Neyzen’in ‘’Geçer’’ şiirine Cinuçen Tanrıkorur’un yapmış olduğu beste, Bülent Okan tarafından seslendirildi. Savaş Özkök ise Neyzen’in ‘’Mukaddes Günah’’ şiirine yapmış olduğu bestesini icra etti.
Konserin ilk eseri, Şirin Pancaroğlu’na ait beste ‘’Küllerinden’’ ile dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.
Neyzen Şükrü Fırat ve Arpist Şirin Pancaroğlu tarafından Johann Sebastian Bach’ın ‘’Siciliano’’ eseri ney, arp ve tabla ile ilk defa icra edildi. Konuklar konserin son eseri olan, bestesi Şirin Pancaroğlu’na ait Neveser Sirto ‘’Günaydın’’ ile müziğe doydular.
Yaklaşık 2 saat süren konser büyük beğeni toplarken, yoğun alkışlarla son buldu.

Etiketler Bodrum Belediyesi
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