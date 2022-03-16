Bodrum'da öğrenciler ''Harikalar Mutfağı'' oyununu ilgi ile izledi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu, Bodrum’da miniklerle buluştu. İlk kez oyunu izleyen öğrenciler, sahnelenen oyun ile keyifli dakikalar geçirdi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Harikalar Mutfağı” isimli çocuk oyununu ilk kez izleyen öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, her çocuğun tiyatro ile buluşması gerektiğini belirtip sahneyi dolduran çocukları gördükçe mutlu olduklarını ifade ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Harikalar Mutfağı’nı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Haluk Işık, bu oyunu o yazdı, biz de şehir tiyatrosu olarak Duygu Cindoruk’un yönettiği bu oyunu iki senedir oynuyoruz. Pandemi olmasa idi bu yaptığımız etkinliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile iki sene önce yapmış olacaktık. Pandemi nedeni ile biraz gecikti. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde devlet okullarında imkânı olmayan öğrencileri tiyatro ile buluşturuyoruz. İstiyoruz ki Bodrum’da oyunu izlemeyen çocuk kalmasın. Çocuk oyunlarını, büyük oyunları kadar önemsiyoruz. Hemen arkasından yeni bir oyunumuz hazırlanıyor. Bu ay sonu onu da devreye sokacağız. Dönüşümlü olarak oynayacağız. Aynı zamanda büyük oyunlarımızı her cuma akşamı oynuyoruz, bundan da seyircilerimiz çok mutlu oluyor. Oyunlarımız ile festivallere de gidiyoruz. Hem belediye başkanımıza ve belediye yöneticilerimize, tüm birimlere, dekorlarımızla ilgilenen arkadaşlarımızdan, kademedeki arkadaşlarımıza kadar tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüze, Kaymakamımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok önemli, onlar dünyamız, geleceğimiz. Gördüğünüz gibi şu anda salonumuzda 400 çocuğumuz var. Oyunumuz sezon sonuna kadar devam edecek. Bu oyun aynı zamanda turnelere de gidecek”

Harikalar Mutfağı

Haluk Işık’ın yazdığı, Duygu Cindoruk’un yönettiği eğlenceli müzikli çocuk oyununda; baş kahramanlarımız olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal’ı farklı sorunlarla mücadele ederken izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük’ün gelişiyle ortalık karışıyor.

Yazan: Haluk Işık-Ege Işık, Yöneten: Duygu Cindoruk