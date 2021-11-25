Bodrum'da öğretmenler günü kutlandı

Öğretmenler Günü nedeniyle Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Kutlama programı Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, siyasi parti ve STK temsilcileri, çevre okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Marmara Koleji’nde devam eden programa, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin günün anlam ve önerimi belirten konuşmasının ardından konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun;‘’Etrafımızı aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı sizlerden öğrendik, öğreniyoruz. Hayatımızın her anında büyük emekleriniz var. Her birimiz buralarda konuşma imkanı buluyorsak, vatandaşlarımıza, ülkemize hizmet imkanı buluyorsak ,bütün değerli öğretmenlerimizin dokunuşları, fırça darbelerinin çok büyük rolü vardır. Bizi aydınlık günlere çıkaracak olan yine sizlersiniz’’ dedi.

Tören esnasında Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Ortadirek Köyü'nde 2003 yılında sobadan çıkan yangın sonucu şehit olan Aysun Karalar öğretmenimizin ailesine ilçe milli eğitim müdürü tarafından çiçek takdim edildi. Konuşmaların ardından resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, öğretmenler günü programı Cumhuriyet Ortaokulu ve Final Okullarının hazırladığı gösteri ile sona erdi.

Marmara Koleji'ndeki törenin ardından Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın ile birlikte, Bodrum'un değerli öğretmenleri Nuran Yüksel, Hatice ve Ali İhsan Yücel, Hülya Ata ve Hatice Cem'i evlerinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. İş programı dolayısıyla yurtdışında bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğretmenler günü vesilesiyle yarımadada bulunan tüm okullara çiçek gönderdi.

Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinleri kapsamında sahne alan öğretmenlerden oluşan koro da, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Etkinlik, öğretmenler tarafından kurulan halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından öğretmenler korosu sahne aldı.