Bodrum'da Orman Haftası’nda Çocuklara Doğa Bilinci Aşılandı

Bodrum Belediyesi, TEMA Vakfı ve Mis Gibi 1 Bodrum iş birliğinde Orman Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe ilçedeki farklı okullardan 4. sınıf öğrencileri katıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan’ın da yer aldığı program, saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Çocuklardan oluşan Mis Gibi 1 Bodrum korosunun seslendirdiği şarkılarla devam eden etkinlikte, TEMA Vakfı gönüllüsü Haluk Ortaç, eğlenceli sunumuyla öğrencilere ormanların önemi, küresel ısınmanın etkileri ve alınabilecek önlemler ile erozyon ve erozyonla mücadele konuları hakkında bilgiler verdi.

“Bir Tohum’un Yolculuğu”

Etkinlik kapsamında Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Şeyda Şenyıldız ve Organik Tarım Teknikeri Tayfun İlme tarafından hazırlanan “Bir Tohum’un Yolculuğu” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda, tohumun üretim süreci baştan sona anlatılırken, Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Program, öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla devam etti.

Etkinlik sonunda Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün seralarında üretilen şebboy fideleri ile Mis Gibi 1 Bodrum gönüllülerince toplanarak hazırlanan meşe palamudu tohumları saksılara dikilerek öğrencilere hediye edildi.