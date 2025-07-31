Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki ormanlık alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ormanlık bölgelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda, yangın riski oluşturan çam kozalakları ve çam dikenlerinin yanı sıra cam başta olmak üzere karton, ambalaj atıkları ve plastik gibi çeşitli atıklar toplandı.

Yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında; Konacık Mahallesi Pedasa bölgesindeki 2 kilometrelik yürüyüş alanında, Torba Mahallesi çevre yolu üzerindeki Seyir Tepesinde, Ali Kelle ormanlık alanı ve Kabakum sahilinde, Çiftlik Mahallesi ile Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkii arasındaki 3 kilometrelik yol güzergâhında, Yakaköy ile Dereköy mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik ormanlık bölgede belediye ekipleri, süpürme ve ahtapot aracıyla genel bir mıntıka temizliği yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, temizlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kent genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekiplerimiz, olası orman yangınlarının önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek, doğamızı korumak ve gerek doğal yapısıyla gerekse temizliğiyle sürdürülebilir bir kent yaşamını desteklemek adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekte kararlıyız. Bu çalışmalar kapsamında, değerli kent sakinlerimizi de çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanlar geleceğimizdir. Geleceğimizi hep birlikte koruyalım.”