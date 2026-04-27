Bodrum’da Perde “Cambazın Cenazesi” ile Kapandı

Yıl boyunca birbirinden farklı oyunlar sahneleyen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanat dolu bir yılın ardından sezonu güçlü bir finalle kapattı. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği “Cambazın Cenazesi” adlı oyun, 24 Nisan Cuma günü seyirciden tam not aldı.

Yıl boyunca birbirinden farklı oyunlar sahneleyen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanat dolu bir yılın ardından sezonu güçlü bir finalle kapattı. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği “Cambazın Cenazesi” adlı oyun, 24 Nisan Cuma günü seyirciden tam not aldı.

2 yılda 13 farklı oyun, 1.842 seyirci

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yerel tiyatronun gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü ortak projeler kapsamında son 2 yılda 13 farklı oyun, 21 gösterim ile 1.842 seyirciye ulaşıldı. Buna ek olarak sahne kiralama kapsamında da toplam 57 farklı oyunla sahnesinde izleyiciyle buluştu.

Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak sanatın her alanına temas etmeye ve sanatçılarımızın yanında olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Kentimizin kültürel ve sanatsal yaşamını zenginleştiren bu kıymetli çalışmalardan dolayı tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacak. Önümüzdeki sezonun etkinlik takvimi ve tiyatroya dair tüm güncel duyurular, Bodrum Belediyesinin resmi iletişim kanalları ile sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların bilgisine sunulacak.