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Bodrum'da sahildeki 20 konteyneri belediye ekipleri kaldırdı

Bodrum'da sahildeki 20 konteyneri belediye ekipleri kaldırdı
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Kentin kıyılarını, koylarını, doğal karakteristik yapısını korumak ve bu güzelliklerinin yaşatılması için mücadelesini sürdüren Bodrum Belediyesi, son olarak deniz kenarına yerleştirilen 22 adet konteyneri kaldırdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde 2019 yılından bu yana kararlılıkla devam eden kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, İmar ve Kıyı Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.

Son olarak, Bardakçı Koyu yakınlarında bir otelin sahile 22 adet konteyner koyduğunu tespit eden Bodrum Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonunda gerekli tutanaklar tanzim edilerek konteynerlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki çalışmaları Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da yerinde inceledi.

Bölgedeki bir otel tarafından konteynerlerin sahile yerleştirildiğinin belirlenmesinin ardından Zabıta ekipleri nezaretinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kıyı şeridi boşaltıldı.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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