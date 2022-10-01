Bodrum'da sokak hayvanları için yeni protokol

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Yücelen Hayvan Hastanesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı

Geçtiğimiz şubat ayında Muğla Veteriner Hekimler Odası, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi” protokolü imzalayan Bodrum Belediyesi, şimdi de sokak hayvanları için Bodrum Yücelen Hayvan Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, Yücelen Hayvan Hastaneleri Sahibi Veteriner Hekim Ş. Elif Yücelen Kaya, Veteriner Ahmet Kurt katıldı.

Aylık belirli bir kota içerisinde gerçekleştirilecek olan hizmette Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevlerine getirilen ya da bildirilen sahipsiz sokak hayvanlarının ameliyatları ile post operatif (ameliyat sonrası bakım) süresince tüm tetkik, ilaç, yatılı tedavi hizmetleri Yücelen Hayvan Hastanesi tarafından ücretsiz yapılacak. Sokak hayvanları barınakta ön muayeden geçtikten sonra gerekli görülenlerin Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlu veteriner onayı ile hastaneye sevki yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıllardır Bodrum Belediyesi olarak Kent Konseyi ve bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek Yücelen Hayvan Hastanesi’nin bu yaklaşımının çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Aras konuşmasının devamında, ‘’Diğer klinikler, gönüllüler ve bütün Bodrum halkı el birliği ile bu işe sahip çıkarsak sokak canlarımızın daha iyi bir ortamda yaşamalarının önünü büyük ölçüde açabiliriz.’’ şeklinde konuştu.

Yücelen Hayvan Hastaneleri Sahibi Veteriner Hekim Ş. Elif Yücelen Kaya ise Yücelen Hayvan Hastanesi olarak Bodrum Belediyesi’ne ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne katkı sağlamak amacıyla sahipsiz sokak hayvanlarına cerrahi anlamda destek vermek istediklerini belirterek, “Umarım böyle projeler ve katkılar günbegün artacaktır.” dedi.