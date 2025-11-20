Bodrum’da Spor Yatırımları Hız Kesmiyor: Yeni Tesisler ve Modernizasyon Çalışmaları Tamamlanıyor

Bodrum Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını ilçe genelinde sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yeni spor alanları inşa edilirken mevcut tesisler de baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar kapsamında Çiftlik, Mazı, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerindeki projelerde sona gelindi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin sporu daha geniş kitlelere ulaştırma ve tesisleşme hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen projelerde, hem yeni spor sahaları kente kazandırılıyor hem de ekonomik ömrünü tamamlayan tesisler revize ediliyor.

Çiftlik ve Mazı’da Sona Gelindi, Gümüşlük Yenilendi

Başkan Tamer Mandalinci’nin söz verdiği projelerden olan Çiftlik ve Mazı mahallelerindeki halı sahaların yapımında sona gelindi. Çevre düzenlemelerinin ardından her iki tesisin de kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan mevcut halı sahada yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları ise tamamlandı.

Yalıkavak Mahallesi’nde belediyeye ait 6 bin 912 metrekarelik arazi üzerinde, hayırseverlerin katkılarıyla başlatılan spor ve yaşam alanı projesi tamamlanma aşamasına geldi. Proje kapsamında Yalıkavak Briç Spor Kulübü’nün yanındaki alana, tenis kortu, basketbol sahası ve 435 metrekarelik otopark alanı kazandırıldı. Ayrıca 2 bin metrekareyi aşan dekoratif yürüyüş yolu ile çift yönlü araç yolu çalışmaları da Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde tamamlandı.

Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Merkezi 21 Kasım’da Açılıyor

Gündoğan Mahallesi’nde bulunan ve baştan aşağı yenilenen Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi, kapılarını açmaya hazırlanıyor. İklimlendirme, zemin, kamera ve aydınlatma sistemleri tamamen değiştirilen kompleksin açılışı, 21 Kasım Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Modernize edilen tesisin seyirci giriş katında fitness salonu, kardiyo alanı, tribün, engelli seyir alanı, çift potalı basketbol ve voleybol sahası yer alıyor. Sporcu giriş katında ise modern soyunma odaları, hakem ve antrenör odaları, revir ve idari birimler bulunuyor. Ayrıca kompleks bünyesinde masa tenisi alanı, yoga odası ve dış etkinlik meydanı da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Binnaz Karakaya ve Yüzme Havuzuna Büyük İlgi

Yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Fitness Merkezi, sporseverlerden tam not aldı. Merkezde verilen ücretsiz yoga dersleri vatandaşlardan yoğun talep görürken yakın zamanda ücretsiz pilates kurslarının da başlayacağı bildirildi.

Başkan Mandalinci’nin göreve başlar başlamaz öncelik verdiği çalışmalar kapsamında yenilenen Binnaz Karakaya Yüzme Havuzu da hem kulüplere hem de bireysel sporculara ev sahipliği yapıyor.

Turgutreis Yürüyüş ve Bisiklet Yollarıyla Renklendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde, altyapı çalışmaları biten Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın üstyapısı da yenilendi. Ağustos ayında hizmete giren 2 bin 900 metrelik bisiklet ve koşu yolu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çevre dostu özel boyalarla boyanarak estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, spora yönelik yatırımların ihtiyaçlara yönelik belirlenen program dahilinde artarak devam edeceğini belirtti.