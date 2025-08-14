Bodrum’da Temizlik Farkındalığı

Bodrum Belediyesi, “Temiz Bir Bodrum İçin El Ele” sloganıyla kent genelinde kapsamlı bir temizlik hareketi başlattı. Bodrum'da çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin öncülüğünde hayata geçirilen temizlik kampanyası ile her çarşamba günü vatandaşların kapılarının önünü ve sokaklarını temizlemeleri teşvik ediliyor. Böylece kent genelinde bir temizlik seferberliği başlatılması hedefleniyor.

Kolektif Çalışma ile Daha Temiz Bir Bodrum

Daha temiz bir Bodrum için başlatılan çalışmaya, vatandaşların yanı sıra belediye personelleri de destek veriyor. Etkinlik kapsamında yalnızca mahalle sakinlerinin değil; bankalar, zincir marketler ve diğer kurumsal işletmelerin de katılımı teşvik ediliyor. Böylece kent genelinde birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilerek ortak yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlanıyor. Bu kampanya sayesinde sadece bireysel değil, kent genelinde kolektif bir temizlik bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Sosyal Medyada Farkındalık Çalışması

Bodrum Belediyesi, daha fazla kişiye ulaşmak ve sosyal etkileşimi artırmak amacıyla temizlik sırasında çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Temizlik etkinliği, her çarşamba yarımada genelinde devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başlatılan temizlik kampanyası ile ilgili şunları söyledi:

“Eşsiz doğası ve sunduğu sayısız güzellikle en değerli hazinemiz olan kentimizi korumak ve temiz tutmak; burada yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı bir çevre sunabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kent sakinlerimizin mutluluğu ve sağlığı bizim için çok önemli. Bu doğrultuda geleceğe ilham olmak ve farkındalık yaratmak için vatandaşlarımızla el ele çalışacak, Bodrum’u hep birlikte güzelleştireceğiz.”