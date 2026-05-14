Bodrum'da Temizlik Seferberliğinin İkinci Etabı Tamamlandı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin koordinasyonunda “Mavi Beyaz Seferberlik” sloganıyla yürütülen temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 13 Mayıs Çarşamba günü Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülen çalışmalara belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları, gönüllüler ve bazı okullardan öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında mıntıka ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken Fen İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri seferberlik çalışmasının yürütüldüğü bölgelerde bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü de ot biçme çalışmalarını sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kamuya açık alanlarda gelişigüzel karavan park eden araçlara yönelik çevre, görüntü ve gürültü kirliliği konusunda denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde bir temizlik seferberliği daha yapılacağını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “2026’nın ikinci temizlik seferberliğinde hep beraberiz. Belediyemizden 750 personelimiz ve gönüllülerle beraber toplam 1.500 kişi ile Bodrum’umuzu karış karış, santim santim temizlemek üzere Bodrum Belediye Meydanı’nda toplandık. Her zaman söylüyorum, beraber kirletip beraber dağıtıyorsak beraber toplamak da hepimizin vazifesi. Birazcık yorulacağız, evet belki birazcık ağrılarımız olacak ama Bodrum için her şeye değer diye düşünüyorum.” dedi.

Çalışmaların sonunda Gümbet Mahallesi Belediye Kafe’de (Dolgu Alanı) toplanan çöp torbalarından “Bodrum’u temiz tutalım” yazıldı.

Deniz Dibi Temizliği Yalıkavak'ta Devam Etti

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 12 yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin ikinci etabı Yalıkavak Mahallesinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Meclis Üyesi Hüseyin Sağkal, Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, Yalıkavak Yelken Kulübü, Yalıkavak Sahil Güvenlik ve Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.

Denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarılırken yaklaşık 2 ton atık, Yalıkavak Belediye Kafe önünde sergilenmesinin arından Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

Deniz Dibi Temizliği, 20 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi’nde devam edecek.