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Bodrum'da topraksız tarım ve tarımın geleceği tartışıldı

Bodrum'da topraksız tarım ve tarımın geleceği tartışıldı
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Tarım sektörü, güvenli gıdaya erişim ile ilgili mevcut sorunlar ve gelecekteki fırsatlar, FrontAG Nexus Projesi kapsamında düzenlenen odak grup toplantılarında ele alındı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantılara, proje danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Gönen moderatörlük yaptı.

İki oturum halinde yapılan toplantılara, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden kurum temsilcileri ile Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Ziraat Odası ve Bodrum TMMOB’dan sivil toplum temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, su kaynaklarının etkin kullanımı ve topraksız tarım uygulamalarının gelecekteki gıda üretimi için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bu sistemlerin, su ve toprak kaynaklarının tükenme riski karşısında önemli bir çözüm olabileceği belirtildi. Ayrıca, su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı için altyapı çalışmalarının yapılması, genç girişimciler için ekonomik teşvikler ve eğitim programlarının oluşturulması, yeni teknolojilerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, çiftçilere yönelik kapsamlı eğitimlerle doğru tarım ve su kullanımı yöntemlerinin öğretilmesi gibi öneriler sunuldu. Küçük çiftçilere yönelik destek politikalarının güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Toplantılarda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün dahil olduğu Avrupa Birliği hibe destekli FrontAG Nexus Projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Projenin, su, enerji, gıda ve ekosistem (WEFE) ilişkilerini kapsayan bir yaklaşımla, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi hedeflediği vurgulandı. Ayrıca, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları kapsamında ortaklaşa gerçekleştirilen sera kurulumu tanıtılarak topraksız tarım teknolojilerinin, su ve toprak kaynaklarının daha verimli kullanımı açısından önemli bir çözüm sunduğuna dikkat çekildi.

Toplantılar sonucunda, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması için yerel yönetimler, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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