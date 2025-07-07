Bodrum'da Turgutreis ve Çevresinin Arkeolojik Mirası Anlatıldı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen açık hava kültür söyleşileri, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde devam etti.

Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu, Turgutreis ve çevresinin arkeolojik mirasını ele aldı. Leleg kentlerinden Termera Antik Kenti ile Strobilos (Aspat) yerleşimi başta olmak üzere, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kültür varlıkları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca bölgenin tarımsal üretim geçmişi, ticaret ağı, yel değirmenleri, tarım terasları, sarnıçlar, kuyular, kaya mezarları, kiliseler ve volkanik krater gibi yapılar, görseller eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide konuşan Arkeolog Serap Topaloğlu, Turgutreis’in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıl öncesine dayanan çok katmanlı yerleşim geçmişiyle de dikkat çektiğini belirtti. Bodrum’un batıdaki kapısı olan Turgutreis’in Leleglerden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine uzanan bir kültürel sürekliliğe sahip olduğunu ifade eden Topaloğlu, bölgenin sadece antik dönemle sınırlı kalmayıp geleneksel kültürde de önemli izler taşıdığına dikkat çekti.

Topaloğlu, süngercilikten tarıma, taş mimariden deniz ticaretine uzanan bu kültürel çeşitliliğin Bodrum’un tarihsel kimliğini şekillendirdiğini vurgulayarak, “Geçmişi anlamak, bugünü ve geleceği yeniden kurgulamaktır. Bu mirası anlamak ve korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başkanımızın desteği ile bu yıl gerçekleştirdiğimiz kültür gezileri ve söyleşilerle, Bodrum’un kültür turizmine ve sahip olduğu potansiyele yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Söyleşinin sonunda katılımcılar, bölge tarihine ilişkin merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez başlatılan kültür söyleşilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, kentin tarihi mirasına sahip çıkma konusunda göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye teşekkür etti.