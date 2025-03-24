Bodrum'da ücretsiz tiyatro oyunu

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Gününde ''Çiçu'' adlı yeni oyununu seyirciyle ücretsiz buluşturacak

Kuruluşunun 7. yılını coşkuyla kutlayacak olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününe özel etkinlik düzenliyor. Bu anlamlı günde, “Çiçu” adlı yeni oyun, ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

Çiçu, 27 Mart Perşembe günü 20.30’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak. Gösterim için rezervasyon gerekmektedir.

Çiçu Hakkında:

Aziz Nesin’in 110. doğum yılı şerefine sahneye taşınan Çiçu, ünlü yazarın eserinden uyarlanarak Cansın Türkdoğan’ın yönetmenliğinde hayata geçiriliyor. Oyun, yalnızlık ve içsel esaretin trajikomik bir dille işlendiği, derin anlamlar ve toplumsal eleştirilerle bezeli bir yapım olarak dikkat çekiyor.

İzleyiciler, hayalindeki cansız manken Çiçu ile evcil hayvanlar ve nesnelerle kendi dünyasını kuran, toplumdan ve insanlardan uzaklaşmış bir adamın içsel yolculuğuna tanıklık edecek. Bu yolculuk, modern toplumun yalnızlaştırdığı bireylerin içinde bulunduğu esaretle yüzleşmesini anlatıyor. Dekor tasarımından ışık oyunlarına kadar her detayın titizlikle işlendiği bir prodüksiyon olarak öne çıkan Çiçu, psikolojik derinliği ve görsel estetiği ile izleyicisini etkilemeyi hedefliyor.

Oyuncu Kadrosu ve Ekip:

Başrollerde Oğulcan Çelik ve Gül Yalçınkaya'nın yer aldığı oyunda, ekip şu isimlerden oluşuyor:

Yönetmen: Cansın Türkdoğan

Yardımcı Yönetmen: Gül Yalçınkaya

Süpervizör: Demircan Türkdoğan

Reji Asistanı: Umut Doğan

Dekor Tasarım: Serkan Aktü

Işık Tasarım: Coşkun Yel

Hareket Düzeni: Ziba Türk Ateş

Sahne Amiri: Cansu Tekoluk, Ziba Türk Ateş

Ses Kumanda: Hüseyin Durmaz

Teknik: Kartal Kağan Kaya

Afiş Tasarım: Serkan Aktü

Afiş Fotoğrafı: Mustafa Özdemir

Dış sesler: Cansın Türkdoğan, Cansu Tekoluk, Gül Yalçınkaya, Umut Doğan, Serkan Atar, Sertaç Aydın, Ziba Türk Ateş