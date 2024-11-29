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Bodrum'da yağmur hazırlıkları devam ediyor

Bodrum'da yağmur hazırlıkları devam ediyor
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Bodrum’da yeni yağmur suyu hattı imalatları aralıksız devam ederken mevcut hatlar ile bu hatların kesişiminde bulunan mazgalların temizlik, bakım ve onarımları yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yağmur suyu hattı imalatları ile mazgal temizlik ve bakımlarını yapıyor. Son 15 gün içerisinde Yalıkavak Mahallesi Görmezoğlu Sokak, Çamlık Mahallesi Köyiçi Mevkii, Dirmil Mahallesi Öğretmen Yusuf Caddesi, Akyarlar Şükrü Çürük Sokak, Yahşi Mahallesi 2648 Sokak, Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe Mahallesi 2440 Sokak ve Gümbet Mahallesi 3144 Sokak’ta yeni yağmur suyu hattı çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Gündoğan Mahallesi Nafiz Ilıcak İlkokulu, Bahçelievler Mahallesi Zeyyat Mandalinci ve 7025 Sokak, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Kumbahçe Mahallesi 2440 Sokak’ta mazgal imalat çalışması yaptı. Ekipler; Bodrum ilçe merkezi ve Pınarlıbelen Mahallesi genelinde, Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi, Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi, Karabağ Mahallesi 7612 ve 7528 sokaklar, Gümüşlük Mahallesi Poyraz Sokak, Dereköy Mahallesi Kavakderesi Caddesi, Yahşi Mahallesi 2867 Sokak, Yaka Mahallesi Cenap Tezer Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi ve 1615 Sokak, Kumbahçe Mahallesi Güvercin Sokak’ta yağmur suyu hatlarında, mazgallarda ve şarampollerde temizlik ile yağmur suyu hatlarında güçlendirme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

ESPAR ile mazgal ve yağmur suyu hatları temizlik çalışmaları kapsamında da Geriş, Dirmil ve Turgutreis mahalleleri genelinde, Gündoğan Mahallesi Atatürk ve Kızılburun caddeleri genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

İlçe genelinde meydana gelecek yağışlardan vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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