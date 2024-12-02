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Bodrum'da yağmur nöbetindeki ekiplerden anlık müdahaleler

Bodrum'da yağmur nöbetindeki ekiplerden anlık müdahaleler
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı havada belediye ekipleri, acil durumlar için nöbet sistemine geçerken olumsuzluklara anında müdahale etti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, zaman zaman bölgesel olarak etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle nöbet sistemine geçerken vatandaşlardan gelen ihbarlar ve devriye görevleri esnasında tespit ettikleri olumsuzluklara müdahalede bulundu.

Bodrum Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri ile MUSKİ ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde mazgal ve dere yataklarının büzlerinin tıkanmaması için de devriye görevi gerçekleştirdi. Bodrum genelinde çalışmalar yürüten ekipler; dere yatağına atılan hafriyat, sahil şeridine plansız yapılan saksılık ve sokaklara gelişi güzel atılan bahçe atıklarından tıkanıklıkların kaynaklandığını tespit etti.

Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin hazır bulunduğu çalışmalarda anlık müdahaleler ile ciddi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçildi.

Bodrum’da hafta boyunca yağışların aralıklarla devam etmesi ve hafta sonuna doğru yeni yağışlı havanın etkisine girilmesinin beklenmesi nedeniyle ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, beklenen yağışların gelmesinden memnuniyetlerini dile getirirken, “Uzun zamandır beklediğimiz ve son haftalarda etkisini hissettiğimiz yağışlar, iklim dengesinin sağlanması açısından mutluluk veriyor. Yağışlı havaların devamlılığı, su krizinin bir nebze de olsa önlenmesi için büyük önem taşıyor. Ancak dere yataklarımızın sağlıklı kullanımı için kentimizde atıklarımızın doğru yere ve zamanında atılması gerekiyor. Çevreye gelişigüzel atılan her atık, doğaya zarar verdiği gibi bizlere de zarar veriyor ve tıkanıklıklar sebebiyle olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Çevre ve doğa temizliği konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılıklarını bekliyor, yağmur mesaisinde özenle çalışan ekiplerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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