Bodrum'da Yağmur Öncesinde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Bodrum Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yağmur suyu hattı imalatlarıyla birlikte yolu trafiğe açmak için yağmurlar öncesinde asfalt çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “600 metrelik sıcak asfalt çalışması, bugün itibarıyla toplamda bin 200 ton sıcak asfaltla sona eriyor.” dedi.

Başkan Mandalinci’ye, Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Bordür, Kaldırım ve Ağaçlandırma Çalışması Yapılacak

Bergamut Caddesi’ndeki çalışmaların bordür, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarıyla devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak söz vermiş olduğumuz gibi kış ayından yaza dönüş periyodunda ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız artarak, hız kesmeden devam edecek.” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen plan doğrultusunda uygun hava şartlarıyla birlikte sıcak asfalt çalışmalarını sürdürecek.