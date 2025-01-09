Bodrum'da yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi, kent genelinde yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatlarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde birçok mahallede yağmur suyu hattı ile mazgal imalatlarını tamamladı.

2024 yılı içerisinde bin 400 metre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapan ekipler, son 1 ayda yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatlarını şu mahallelerde tamamlandı:

Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak, Yokuşbaşı Mahallesi Sarılar Sokak, Çarşı Mahallesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı, Cevat Şakir Mahallesi Ağar Sokak, Yalıkavak Mahallesi 6100 Sokak, Müskebi Mahallesi Tersane ve Emiroğlu sokak, Yahşi Mahallesi 2648 Sokak, Peksimet Mahallesi 5541 Sokak, Turgutreis Mahallesi 4015 Sokak, Bahçelievler Mahallesi 7043 Sokak, Akyarlar Mahallesi Mehmet Tanış Sokak, Farilya Mahallesi 734 Sokak.

Türkbükü Mahallesi Keleşharım Caddesi ve Bitez Mersinli Caddesindeki imalat çalışmalarına devam eden ekipler, Bahçeyakası, Gökpınar ve Kumköy mahallelerinde de yağmur suyu borulama ve mazgal çalışmaları gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarına devam eden ESPAR kanal açma ve temizlik aracı ise belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelik Yağmur Suyu Hattı ve Mazgal İmalatlarında

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, aşırı yağışlar sonrası sahada yaptığı denetim ve incelemeler sonrası ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcılarına talimat vererek üst yapı çalışmaları yapılacak tüm cadde ve sokaklarda öncelikle yağmur suyu hattı ve gerekli yerlerde mazgal imalatı yapılması talimatını verdi. Başkan Mandalinci’nin saha ziyaretlerinde yaptığı denetim ve incelemeler sırasında vatandaş ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda Turgutreis Sanayii’nde de sıkıntı yaşanan sokaklarda mazgal imalat çalışmaları kısa sürede tamamlandı.