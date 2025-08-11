Bodrum'da Yalıkavak Yeni Spor ve Yaşam Alanına Kavuşuyor

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, kentteki sosyal donatı alanlarını artırmak amacıyla hayırseverlerle birlikte yürüttüğü projelere devam ediyor.

Belediye tarafından Yalıkavak Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni spor ve yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bodrum Belediyesi Yalıkavak Briç Spor Kulübü’nün de içerisinde yer aldığı, belediyeye ait 6 bin 912 metrekarelik araziye hayırseverlerin de katkılarıyla tenis kortu ve basketbol sahası kazandırıldı.

Projenin kontrolü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Alanda tenis kortu ve basketbol sahasının yanı sıra, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 435 metrekare otopark alanı, 2 bin 80 metrekare dekoratif parke yürüyüş yolu ve bin 90 metrekare beton parke çift yönlü araç yolu yapılıyor.

Elektrik ve su altyapısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yeni spor ve yaşam alanının peyzaj çalışmaları ile 495 metrekarelik park alanı ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak.

“Kalıcı ve nitelikli projeler üreterek kentimize değer katmaya devam edeceğiz”

İmece usulüyle Bodrum’un dört bir köşesinde ihtiyaca uygun yatırımların artarak devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak kentin farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal donatı alanları sunmaya devam ediyoruz. Yalıkavak Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz bu yeni spor ve yaşam alanı yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda mahalle sakinleri için sosyal bir buluşma noktası ve nefes alma alanı olacak. Herkesin faydalanabileceği bir alan oluşturuyoruz. Kalıcı ve nitelikli projeler üreterek kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Bizler eser kazandırmak isteyen insanlarız. Hizmetimiz de böyle nitelikli eserlerle olacak.” dedi.

 

