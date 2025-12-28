  1. Anasayfa
Bodrum’da Yaşayan Uluslararası Topluluğa Yeni Yıl Kokteyli
Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bodrum’da yaşayan uluslararası topluluğa yönelik yılbaşı kokteyli, bu yıl da Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Bürosu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ile Bodrum’da yerleşik olarak yaşayan birçok farklı ülke vatandaşı katıldı.

Gecede Meltem Işın ve grubu sahne alırken, katılımcılar müzik ve eğlence dolu saatler yaşadı.

Geceye katılamayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin selamlarını ileten Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bodrum, dünyanın farklı ülkelerinden insanların bir arada yaşadığı, kendini evinde hissedebildiği; çok kültürlü yapısıyla zengin bir kent.  Benim için bu gecenin ayrıca kişisel bir anlamı var. Yarı İrlandalıyım ve Noel, ailemizde her zaman özel bir yere sahip oldu. Bu nedenle, bu geceyi Bodrum’da sizlerle birlikte paylaşmaktan ve kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.  Belediye Başkan Yardımcısı olarak şunu özellikle belirtmek isterim: Bodrum’un önemli ve değerli bir parçasısınız. Noel’i kutlayan tüm misafirlerimizin Mutlu Noellerini, hepimizin ise sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yeni yıl geçirmesini diliyoruz.”

Gecenin ilerleyen saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve tüm konuklar geleneksel yılbaşı pastasını kesti.

Yılbaşı kokteyli, Meltem Işın ve grubunun keyifli performansıyla geç saatlere kadar devam etti.

 

