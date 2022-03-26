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Bodrum'da Yaşlılara Saygı Haftası

Bodrum'da Yaşlılara Saygı Haftası

Bodrum Belediyesi, toplumda yaşlı bireylere ve yaşlılığa karşı yitirilen hassasiyetlere dikkat çekmek ve dayanışmaya katkı sağlamak için başlatılan Yaşlılara Saygı Projesi kapsamında büyüklere sinema keyfi yaşattı

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde yaşayan ve sinema, tiyatro gibi etkinliklere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için 24 Mart günü sinema gösterimi düzenlendi.

Etkinlik için belediye araçları ile evlerinden tek tek alınan yaşlılar, Oasis Bodrum Cinemarin sinemalarında “Bergen” adlı film gösterimini izledi. Film sonrası Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Bitez Kafe’de hep birlikte öğle yemeği yenildi.

Bodrum Belediyesi’nin, Yaşlılara Saygı Haftası’nda düzenlediği film ve yemek etkinliği, pandemi sürecinde iki yıldır evden çıkamayan yaşlı yurttaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Bodrum’un Goca Çınarları evlerinde ziyaret edilerek her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetler veriliyor.

Etiketler Bodrum Belediyesi
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