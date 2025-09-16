Bodrum'da yeni nesil elektrikli yol süpürme araçları hizmete girdi

Bodrum Belediyesi, bünyesine kattığı yüzde yüz elektrikli yeni nesil yol süpürme araçlarını halkın hizmetine sundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yenilikçi ve çevre dostu beş adet elektrikli yol süpürme aracının ilk denemeleri Başkan Tamer Mandalinci tarafından yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve ilgili belediye personeli katıldı.

Birçok Farklı Alanda Etkin Temizlik Sağlanacak

Kullanımı kolay, tasarruflu, sessiz ve güçlü çekim özelliğine sahip yeni nesil yol temizleme makineleri; şehir içi ve sanayi bölgelerinin yanı sıra kaldırımlar, dar sokaklar, kalabalık alanlar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar, iç ve dış mekanlar, fabrikalar, küçük işletmeler, bahçeler ve istasyonlar gibi birçok kamusal alanda etkin şekilde kullanılabilecek. Böylece, klasik yol süpürme araçlarının erişemediği alanlarda da kapsamlı temizlik yapılabilecek.

Başkan Mandalinci, “Bodrum’un bütün sokaklarında, caddelerinde ergonomik cihazlarımızla daha iyi bir temizlik faaliyeti yürüteceğiz.”

“Bodrum Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüze yeni katmış olduğumuz beş adet vakumlu yeni nesil süpürme araçlarının tanıtımı için buradayız. Tamamen elektrikli sistemle ve Avrupa standartlarında üretilen araçlar, sokaklarımızda hizmet verecek ekipmanlarımız olacak. Ekipmanlar için arkadaşlarımız gerekli eğitimleri aldılar. Sekiz saatlik şarj ve kullanım süresi var. Hem daha az sesli hem de sokak aralarını, caddeleri aralarını ve şehir içindeki sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerdeki temizlik faaliyetini çok daha ergonomik şekilde sağlayacak bir sistem. Kıymetli hizmetleri gerçekleştirdikleri için Başkan Yardımcımız Tanju Aksu’ya ve Temizlik İşleri Müdürümüz Serkan Kanik’e çok teşekkür ediyorum. Bodrum’un bütün sokaklarında, caddelerinde ergonomik cihazlarımızla daha iyi bir temizlik faaliyeti yürüteceğiz.”